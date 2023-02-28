Космические щупальца: телескоп Hubble показал, как выглядит медузообразная галактика в созвездии Китая

Космос

Космический телескоп NASA /ESA Hubble показал, как выглядит медузообразная галактика JO201. Она находится в созвездии Китая.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

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На снимке, сделанном телескопом, можно увидеть "щупальца", выходящие за пределы яркого диска ядра.

"Видно, что эти синие усики дрейфуют под ядром этой галактики, и они придают ей вид медузы", — говорится в сообщении.

Астрономы рассказали, что наблюдения за такими галактиками обеспечат прорыв в понимании связи между сбросом давления тарана и образованием звезд.

Галактики, похожие на медуз, создаются под действием наливающего на них лобового давления газа. Он выдувает газ в межгалактическую среду. Вследствие этого возникают вспышки звездообразования вдоль газового хвоста. С течением времени во всех медузоподобных галактиках заканчивается газ. В скоплении они скорее прекращаются образовывать новые звезды.

Напомним, с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) астрономы обнаружили галактику, очень похожую на Млечный Путь на ранних этапах эволюции. Ее решили назвать Бенгальский Огонь, потому что вокруг нее заметили почти двадцать блестящих шарообразных скоплений.

Также мы писали, что международная команда астрофизиков обнаружила несколько загадочных объектов на изображениях, полученных из космического телескопа Джеймса Уэбба. Среди них — шесть потенциальных галактик, которые возникли рано в истории Вселенной и настолько массивные, что современная космологическая теория не предполагает их существования. Каждая из этих галактик-кандидатов могла появиться на заре Вселенной примерно через 500-700 миллионов лет после Большого взрыва.