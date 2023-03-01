Поцелуй Венеры и Юпитера: в Украине наблюдают необычное астрономическое явление: фото

"Поцелуй" Венеры и Юпитера: в Украине наблюдают необычное астрономическое явление
1 и 2 марта Юпитер и Венера станут "бок о бок" на ночном небе. Это явление называют парадом планет. Его можно наблюдать без телескопа или бинокля.
Об этом сообщает Live Science.
-
"Враг меняет тактику": командующий Объединенными силами рассказал, насколько эффективна украинская ПВО
-
Россияне снова обстреляли Сумщину: зафиксировано более 30 прилетов
-
Байден продолжил действие чрезвычайного положения в США из-за агрессии рф против Украины
-
Когда будут магнитные бури в марте: ученые назвали даты
-
"Послушайте, что путин говорит": Блинкен резко ответил на вопрос о переговорах между рф и Украиной
-
"Зима пройдена, но работа продолжается": Зеленский провел энергетическое совещание
-
Настоящая весна: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
-
Путем "Сватов" и "Слуги народа": какие украинские фильмы доводят россиян до бешенства
-
В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео
-
После трагедии на железной дороге министр транспорта Греции подал в отставку
"Поцелуй" двух планет
Венера и Юпитер в ночном небе выглядят двумя большими яркими звездами, которые находятся очень близко друг к другу.
Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, и Венера, один из самых ярких объектов, видных на небе Земли, неделями приближались друг к другу. Однако, как отмечается в публикации, на самом деле планеты находятся на нормальном расстоянии, а это явление является трюком перспективы. Две яркие планеты на самом деле находятся на расстоянии в миллионы километров друг от друга.
Благодаря орбитальным схемам Земли, Юпитера и Венеры, такие соединения происходят примерно раз в год.
Чтобы наблюдать это явление, не нужно иметь никакого специального оборудования.
Танцевали Венера с Юпитером.– Иолана, а не Илона (@astronaut_medea) March 1, 2023
Мама подумала – БПЛА. pic.twitter.com/l2VtoxI3Mo
Венера с Юпитером прекрасна. pic.twitter.com/u3C5PXwybK— Anna Danchyshyn (@AnnaDanchyshyn) Март 1, 2023
Венера и Юпитер ❤️ pic.twitter.com/JenOTDwqod— [сашка°] (@jobanamou) March 1, 2023
🌟 Юпитер и Венера 🌟 pic.twitter.com/L47ArZArP4— moonchild🤍🎧 (@martha_30130) March 1, 2023
Юпитер и Венера✨ pic.twitter.com/6OCwtL5Cmk— наглый фрукт (@hochukushatki) 1 марта 2023
Венера и Юпитер сегодня. Удивительное зрелище! pic.twitter.com/HLvFeAPFPL— Юлия (@JuliaSerg_G) 1 марта 2023
Напомним, ученые выяснили, что верхняя оболочка Венеры – литосфера – сплошная, а не разломленная на тектонические плиты, как у Земли. Ученые исследовали, что ее толщина значительно тоньше, и поэтому она постоянно обновляется.
Также недавно появилось новое исследование NASA, открывающее новый взгляд на тепловой поток на Венере. Исследователи использовали данные, полученные более 30 лет назад, в рамках миссии "Магеллан", чтобы изучить короны на поверхности Венеры — ранее малоизученные геологические особенности.