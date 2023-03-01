Поцелуй Венеры и Юпитера: в Украине наблюдают необычное астрономическое явление: фото

Парад планет 1 марта

1 и 2 марта Юпитер и Венера станут "бок о бок" на ночном небе. Это явление называют парадом планет. Его можно наблюдать без телескопа или бинокля.

Об этом сообщает Live Science.

"Поцелуй" двух планет

Венера и Юпитер в ночном небе выглядят двумя большими яркими звездами, которые находятся очень близко друг к другу.

Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, и Венера, один из самых ярких объектов, видных на небе Земли, неделями приближались друг к другу. Однако, как отмечается в публикации, на самом деле планеты находятся на нормальном расстоянии, а это явление является трюком перспективы. Две яркие планеты на самом деле находятся на расстоянии в миллионы километров друг от друга.

Благодаря орбитальным схемам Земли, Юпитера и Венеры, такие соединения происходят примерно раз в год.

Чтобы наблюдать это явление, не нужно иметь никакого специального оборудования.

Танцевали Венера с Юпитером.

Мама подумала – БПЛА. pic.twitter.com/l2VtoxI3Mo – Иолана, а не Илона (@astronaut_medea) March 1, 2023

Венера с Юпитером прекрасна. pic.twitter.com/u3C5PXwybK — Anna Danchyshyn (@AnnaDanchyshyn) Март 1, 2023

Юпитер и Венера✨ pic.twitter.com/6OCwtL5Cmk — наглый фрукт (@hochukushatki) 1 марта 2023

Венера и Юпитер сегодня. Удивительное зрелище! pic.twitter.com/HLvFeAPFPL — Юлия (@JuliaSerg_G) 1 марта 2023

Напомним, ученые выяснили, что верхняя оболочка Венеры – литосфера – сплошная, а не разломленная на тектонические плиты, как у Земли. Ученые исследовали, что ее толщина значительно тоньше, и поэтому она постоянно обновляется.

Также недавно появилось новое исследование NASA, открывающее новый взгляд на тепловой поток на Венере. Исследователи использовали данные, полученные более 30 лет назад, в рамках миссии "Магеллан", чтобы изучить короны на поверхности Венеры — ранее малоизученные геологические особенности.