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"Поцелуй" Венеры и Юпитера: в Украине наблюдают необычное астрономическое явление

1 марта 2023 23:56
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Поцелуй Венеры и Юпитера: в Украине наблюдают необычное астрономическое явление: фото
Парад планет 1 марта
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

1 и 2 марта Юпитер и Венера станут "бок о бок" на ночном небе. Это явление называют парадом планет. Его можно наблюдать без телескопа или бинокля.

Об этом сообщает Live Science.

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Венера и Юпитер в ночном небе выглядят двумя большими яркими звездами, которые находятся очень близко друг к другу.

Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, и Венера, один из самых ярких объектов, видных на небе Земли, неделями приближались друг к другу. Однако, как отмечается в публикации, на самом деле планеты находятся на нормальном расстоянии, а это явление является трюком перспективы. Две яркие планеты на самом деле находятся на расстоянии в миллионы километров друг от друга.

Благодаря орбитальным схемам Земли, Юпитера и Венеры, такие соединения происходят примерно раз в год.

Чтобы наблюдать это явление, не нужно иметь никакого специального оборудования.

Напомним, ученые выяснили, что верхняя оболочка Венеры – литосфера – сплошная, а не разломленная на тектонические плиты, как у Земли. Ученые исследовали, что ее толщина значительно тоньше, и поэтому она постоянно обновляется.

Также недавно появилось новое исследование NASA, открывающее новый взгляд на тепловой поток на Венере. Исследователи использовали данные, полученные более 30 лет назад, в рамках миссии "Магеллан", чтобы изучить короны на поверхности Венеры — ранее малоизученные геологические особенности.

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