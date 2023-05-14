Мощный взрыв черной дыры посеял множество вопросов среди астрономов

Мощный взрыв, произошедший в космосе. Фото: freepik.com

Взрыв, произошедший в 390 млн световых лет от Земли, высвободил рекордное количество энергии. Это привело к дискуссии среди ученых, потому что до сих пор не было ничего подобного.

Об этом сообщает NNews.

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Что произошло

Ученые занимаются исследованием самого масштабного космического взрыва, зафиксированного в истории. Этот взрыв был вызван сверхмассивной черной дырой, находившейся в центре галактики. Она поглотила большое количество газа и пыли из окружения, что привело к излучению всплеска энергии, который был заметен в течение миллионов лет.

Однако ученые остались удивленными размером образовавшейся полости в горячем газе, окружающей черную дыру, которая составляет около 1000 световых лет в поперечнике. Это гораздо больше, чем ожидалось, и исследователи до сих пор не могут определить, как именно взрыв мог создать такую большую полость.

Объяснения могут быть в гравитационных силах черной дыры, заставивших газ удалиться от центра, или в том, что энергия взрыва оторвала газ от центра, создав полость.

Исследование таких космических взрывов дает важную информацию о поведении черных дыр и их влиянии на окружающих. Это также подчеркивает важность изучения космоса в целом, поскольку подобные взрывы могут оказывать влияние на эволюцию галактик и вселенной.

Напомним, что NASA выпустило новую анимацию, показав масштабы размеров черных дыр. Да, они могут быть примерно такие как наше Солнце, а могут даже в миллиарды раз превышать размеры многих галактик вместе.