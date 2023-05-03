NASA створила анімацію, продемонструвавши приголомшливі розміри чорних дір

Надмасивна чорна діра. Ілюстративне фото: pixabay.com

NASA випустило нову анімацію, показавши масштаби розмірів чорних дір. Так, вони можуть бути приблизно такі як наше Сонце, а можуть навіть у мільярди разів перевищувати розміри багатьох галактик вкупі.

Про це повідомляє Portaltele.

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Розміри чорних дір

"Прямі вимірювання, багато з яких зроблено за допомогою космічного телескопа Хаббла, підтверджують наявність понад 100 надмасивних чорних дір. Як вони стають такими великими? Коли галактики стикаються, їхні центральні чорні діри зрештою також можуть злитися", — розповів астрофізик-теоретик з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Джеремі Шнітман.

Чорні діри можуть бути не дуже великими. Все пояснюється тим, що вони найщільніші об'єкти в космосі. Чорні діри так сильно притягують все навколо себе, що навіть світло не може вирватися з їхньої зони тяжіння.

Найменші чорні діри мають масу приблизно в п’ять разів більшу за масу Сонця. Ці чорні діри зазвичай утворюються з колапсу ядра масивної зірки, коли зірка завершує своє життя. Такі чорні діри називаються чорними дірами зоряної маси.

Зоряна маса чорної діри має верхню межу приблизно в 65 разів більшу за масу Сонця. Вони можуть утворюватися, коли чорні діри стикаються та зливаються, у результаті чого утворюється об’єкт зі спільною масою.

Анімація NASA про чорні діри

Нова анімація NASA починається з чорної діри в карликовій галактиці під назвою J1601+3113, яка містить чорну діру приблизно в 100 000 мас Сонця. Тінь від чорної діри розповсюджується на простір навколо горизонту подій. Це утворює темнішу область, що має розмір приблизно удвічі більший, ніж сама чорна діра. Таким чином, на відео тінь від чорної діри має приблизно такий самий розмір, як Сонце.

Ми також бачимо надмасивну чорну діру Стрілець A* в центрі нашої галактики, розміром близько 4,3 млн сонячних мас. Є також M87*, перша в історії чорна діра, яка має набагато більшу масу — 5,37 млрд Сонць.

Є також дві чорні діри, які висять у центрі однієї галактики — NGC 7727. Колись NGC 7727 була двома галактиками. Дві чорні діри з масами 154 мільйони і 6,3 мільйони сонячних мас, що знаходяться в галактичних ядрах, зійшлися разом і занурилися в центрі щойно об'єднаної галактики. У майбутньому вони також зллються в одну чорну діру.

Нагадаємо, що астрономи зафіксували як чорна діра поглинає зірку. Це відбувалося в галактиці, віддаленій від нас на 215 мільйонів світлових років.