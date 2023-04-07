"Мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид", — NASA

Огромные размеры астероида и близкая траектория наградили его званием потенциально опасного.

NASA сообщает о потенциально опасном астероиде 2023 FM. Он больше 40-этажного здания приблизился к Земле на 7,5 месячных расстояний в четверг, 6 апреля.

Об этом информирует Portaltele.

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Отмечается, что астероид размером с небоскрёб, летящий в космосе со скоростью 35 000 миль/час (56 000 км/ч), довольно близко приблизился к Земле в четверг, 6 апреля. Таким образом он пролетел мимо нашей планеты на расстоянии более миллиона миль.

Огромные размеры астероида и близкая траектория по отношению к Земле наградили его званием потенциально опасного астероида (PHA). Согласно системе классификации околоземных объектов NASA, это означает космическую скалу, диаметр которой может превышать 140 м и может приближаться к 7,4 млн км от Земли.

Как уберечься от астероидов

NASA отслеживает тысячи таких PHA, поскольку даже незначительное неожиданное изменение орбиты астероида может привести к смертоносному столкновению с Землей. Ученые постоянно контролируют и перечисляют эти орбиты, поэтому никаких столкновений с "потенциально опасными" в течение следующих ста лет не предвидится.

К тому же, ученые смогут сместить траекторию подобного астероида от столкновения с нашей планетой. Так, в 2022 году миссия НАСА в рамках теста двойного перенаправления астероидов (DART) успешно врезала космический корабль в небольшой астероид под названием Dimorphos, значительно изменив траекторию космического камня. Это доказало, что в случае прилета каменного гостя близко к Земле, ученые справятся с ним.

Напомним, что NASA приступило к отбору образцов Марса во время новой миссии. Появилось первое видео пейзажей Марса.