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"Повз Землю пролетів потенційно небезпечний астероїд", — NASA

7 квітня 2023 05:37
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Величезні розміри астероїда та близька траєкторія нагородили його званням потенційно небезпечного
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

NASA повідомляє про потенційно небезпечного астероїда 2023 FM. Він більший за 40-поверхову будівлю наблизився до Землі на 7,5 місячних відстаней у четвер, 6 квітня.

Про це інформує Portaltele.

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Які розміри астероїда

Зазначається, що астероїд розміром з хмарочос, який летить у космосі зі швидкістю 35 000 миль/год (56 000 км/год), доволі близько наблизився до Землі в четвер, 6 квітня. Таким чином він пролетів повз нашу планету на відстані більш ніж на мільйон миль. 

Величезні розміри астероїда та близька траєкторія відносно Землі нагородили його званням потенційно небезпечного астероїда (PHA). Згідно з системою класифікації навколоземних об’єктів NASA, це означає космічну скелю, діаметр якої може перевищувати 140 м і який може наближатися до 7,4 млн км від Землі.

Як уберегтися від астероїдів

NASA відстежує тисячі таких PHA, оскільки навіть незначна несподівана зміна орбіти астероїда може призвести до смертоносного зіткнення з Землею. Вчені постійно контролюють і перераховують ці орбіти, тому жодних зіткнень з "потенційно небезпечними" протягом наступних ста років не передбачається.

До того ж вчені зможуть змістити траєкторію подібного астероїда від зіткнення з нашою планетою. Так 2022 року місія НАСА в рамках тесту подвійного перенаправлення астероїдів (DART) успішно врізала космічний корабель у невеликий астероїд під назвою Dimorphos, значно змінивши траєкторію космічного каменю. Це довело, що в разі прильоту кам'яного гостя близько до Землі, вчені дадуть йому раду.

Нагадаємо, що NASA розпочала відбір зразків Марса під час нової місії. З'явилось перше відео краєвидів Марсу.

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