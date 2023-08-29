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Рекорд SpaceX: компания запустила на орбиту более 5000 Starlink

29 августа 2023 01:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Рекорд SpaceX: компания запустила на орбиту более 5000 Starlink
Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с 21 спутником Starlink со станции космических сил на мысе Канаверал 24.08.23. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У компании SpaceX своеобразный рекорд. Общее количество спутников Starlink, запущенных в космос, превысило 5000.

Об этом сообщает Mediasаt в Telegram.

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Рекорд SpaceX

Если говорить более конкретно, то за последние годы компанией SpaceX было запущено 5005 космических аппаратов. Из них 4661 находится на околоземной орбите, а эксплуатируется — 3936 спутников.

Эксперты признают, что сложившаяся группировка Starlink уже является значительным достижением. Однако компания SpaceX останавливаться на этом не собирается.

Компания получила разрешение на вывод в космос 12 тысяч телекоммуникационных спутников, а ее долгосрочная цель состоит в создании группировки из 30 тысяч аппаратов.

Напомним, новый частный посадочный модуль планируется запустить на Луну в ноябре текущего года. Об этом заявляют в компании Intuitive Machines, позиционирующей себя как первое частное предприятие, которое безопасно совершит посадку на Луну.

Тем не менее, дата запуска ракеты SpaceX Falcon 9 зависит от плотного графика космического центра NASA имени Кеннеди.

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