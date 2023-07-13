Редкостный момент: телескоп Уэбба зафиксировал рождение звезд в космосе

Рождение звезд в космосе. Фото: NASA

Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный момент, как рождаются звезды в космосе. На снимке изображен комплекс Ро Змееносца, являющийся центром образования звезд.

Об этом говорится в материале NASA.

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Телескоп Уэбба зафиксировал рождение звезд

На снимке, обнародованном в NASA, можно увидеть Облачный комплекс Ро Змееносца. Он является центром образования звезд и находится от Земли на расстоянии 390 световых лет.

"Первое юбилейное изображение, сделанное космическим телескопом Джеймса Вебба NASA, демонстрирует рождение звезд, которого никогда раньше не видели, полное детализации, импрессионистической текстуры. Объектом является облачный комплекс Ро Змееносец, ближайшая к Земле область звездообразования", — подписали изображение в NASA.

Снимок телескопа Уэбба показывает область, содержащую примерно 50 молодых звезд, подобных массе Солнца, или иногда меньше.

"Самые темные области являются самыми плотными, где толстая пыль окутывает еще формирующиеся протозвезды. Огромные биполярные струи молекулярного водорода, представленные красным цветом, доминируют на изображении, появляясь горизонтально в верхней трети и вертикально справа. Это происходит, когда звезда впервые прорывается. натальную оболочку космической пыли, выбрасывая пару противоположных струй в космос", — описывают астрономы изображенное на снимке.

Снимок телескопа Уэбба. Фото: NASA

Напомним, недавно астрономы заявили, что повторно обнаружили признаки жизни в атмосфере Венеры. Ранее о такой же находке ученые сообщали еще в 2020 году, однако тогда не было достаточного подтверждения. Но на этот раз у исследователей есть доказательства.