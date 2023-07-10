Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow В атмосфері Венери знайшли ознаки життя arrow

В атмосфері Венери знайшли ознаки життя

10 липня 2023 03:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В атмосфері Венери знайшли ознаки життя
Венера в космосі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно астрономи заявили, що повторно знайшли ознаки життя в атмосфері Венери. Раніше про таку ж знахідку вчені повідомляли ще 2020 року, однак тоді не було достатнього підтвердження. Та на цей раз дослідники мають докази.

Про це повідомляє Portaltele.

Читайте також:

Що знайшли вчені в атмосфері Венери

Астрономка Джейн Грівз з Кардіффського університету запевняє, що знайшла фосфін в атмосфері Венери, тому, за її словами, слід ґрунтовніше дослідити атмосферу цієї планети.

Зазначається, що газ фосфін на Землі утворюється як продукт життєдіяльності деяких мікроорганізмів, що робить його перспективним кандидатом для пошуку біологічного життя у космосі.

Команда науковиці знайшла цей газ за допомогою телескопа Джеймса Кларка Максвелла. Хоча на поверхні планети немає передбачуваних умов для біологічного життя через дуже високу температуру, що плавить навіть свинець, в атмосферних шарах Венери, починаючи з висоти 50 км і вище, створюються придатні для життя умови.

Цікаво також, що інші вчені нічого подібного до ознак життя не знайшли. Однак, за словами Грівз, шукати потрібно було на іншій висоті, оскільки її група виявила сліди фосфіну "приблизно в середині хмарного покриву Венери".

Нагадаємо, що вчені вирішили провести дослідження, щоб зрозуміти вплив загадкових гравітаційних хвиль на орбіти планет нашої Сонячної системи — Нептуна та Урана. Згідно з їхніми припущеннями, причиною може бути об'єкт, що має розміри з планету в нашій Сонячній системі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз