В атмосфері Венери знайшли ознаки життя

Венера в космосі. Фото: google.com

Нещодавно астрономи заявили, що повторно знайшли ознаки життя в атмосфері Венери. Раніше про таку ж знахідку вчені повідомляли ще 2020 року, однак тоді не було достатнього підтвердження. Та на цей раз дослідники мають докази.

Про це повідомляє Portaltele.

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Астрономка Джейн Грівз з Кардіффського університету запевняє, що знайшла фосфін в атмосфері Венери, тому, за її словами, слід ґрунтовніше дослідити атмосферу цієї планети.

Зазначається, що газ фосфін на Землі утворюється як продукт життєдіяльності деяких мікроорганізмів, що робить його перспективним кандидатом для пошуку біологічного життя у космосі.

Команда науковиці знайшла цей газ за допомогою телескопа Джеймса Кларка Максвелла. Хоча на поверхні планети немає передбачуваних умов для біологічного життя через дуже високу температуру, що плавить навіть свинець, в атмосферних шарах Венери, починаючи з висоти 50 км і вище, створюються придатні для життя умови.

Цікаво також, що інші вчені нічого подібного до ознак життя не знайшли. Однак, за словами Грівз, шукати потрібно було на іншій висоті, оскільки її група виявила сліди фосфіну "приблизно в середині хмарного покриву Венери".

Нагадаємо, що вчені вирішили провести дослідження, щоб зрозуміти вплив загадкових гравітаційних хвиль на орбіти планет нашої Сонячної системи — Нептуна та Урана. Згідно з їхніми припущеннями, причиною може бути об'єкт, що має розміри з планету в нашій Сонячній системі.