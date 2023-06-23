Российские космонавты выбросили старое оборудование в открытый космос

Россияне выбрасывают старое оборудование за борт МКС. Фото: NASA TV

Российские космонавты провели более шести часов за бортом Международной космической станции. Там они очищали поверхность лаборатории и выбросили в открытый космос три ненужных прибора.

Об этом сообщает Space.

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В открытый космос вышли командир 69-й экспедиции Сергей Прокопьев и бортинженер Дмитрий Петелин.

При выходе они перепроложили кабели, отключили блок реле данных и телеметрический передатчик, а также аппаратное обеспечение для завершенного эксперимента по измерению сейсмической активности на Земле. После этого выбросили данное оборудование за борт МКС.

Известно, что эксперимент "Сейсмопрогноз" был установлен благодаря модулю "Звезда" во время 38-й экспедиции 27 декабря 2013 года. Сбросив это оборудование в открытый космос, космонавты установили на его место новое.

"Похоже на грязную сковородку. На ней можно было бы приготовить хороший картофель фри", — прокомментировал старое оборудование "Звезды" Прокопьев.

Напомним, что NASA выбрало компании, которые будут участвовать во второй программе Collaborations for Commercial Space Capabilities-2 (CCSC). Основная цель этой программы — создать новые коммерческие космические станции и технологии на низкой околоземной орбите.

Добавим, что американское космическое ведомство подкорректировало планы по колонизации Луны. Вероятнее всего, высадка людей произойдет не раньше 2026 года, то есть на год позже, чем заявляли до недавнего времени.