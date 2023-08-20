Распиаренная российская космическая станция "Луна-25" разбилась о поверхность Луны

Космическая станция возле Луны. Фото: росСМИ

В субботу, 19 августа, в соответствии с планом миссии космического аппарата "Луна-25" был запланирован импульс для создания эллиптической траектории перед посадкой. Однако примерно в 14:57 мск контакт с "Луна-25" был утерян.

Об этом сообщает Роскосмос.

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Сообщается, что действия, предпринятые 19 и 20 августа в попытке обнаружить аппарат и восстановить связь с ним, не принесли желаемого результата.

Исходя из первичного анализа, из-за различий между фактическим импульсом и запланированным аппарат оказался на траектории, отличной от запланированной и, по всей видимости, столкнулся с лунной поверхностью.

Чтобы разобраться в причинах произошедшего с "Луна-25", будет создана межведомственная комиссия.

Сообщение Роскосмоса. Фото: скриншот

Внештатная ситуация

Ранее сообщалось, что на станции "Луна-25" произошла внештатная ситуация. В ходе операции перевода автоматической станции "Луна-25" на предпосадочную траекторию возникли технические проблемы, из-за которых маневр не был выполнен в соответствии с заданными характеристиками.

История российской лунной станции

11 августа с космодрома Восточный прошел запуск ракеты "Союз-2.1б", которая доставила на орбиту первую российскую лунную станцию "Луна-25" спустя приблизительно полвека.

Планируемое место посадки выбрано в южной полярной части Луны, где, как предполагается, имеются запасы водяного льда.

До этого в 1976 году миссия "Луна-24" успешно доставила на Землю пробы лунной почвы весом 170 г. Отметим, что это могла быть первая посадка в районе лунного полюса. Ранее все советские миссии к Луне осуществлялись в экваториальных областях.

Напомним, что к 15 ноября к запуску может быть готов 3-метровый луноход Nova-C. Он улетит на ракете SpaceX.

Также мы сообщали, что индийский посадочный модуль "Чандраян-3" достиг околомесячной орбиты и выполнил первый маневр, чтобы правильно добраться до пункта назначения на Луне. Более того, он уже успел обнародовать первые фото спутника Земли.