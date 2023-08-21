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Роскосмос пояснив причину катастрофи космічної станції "Луна-25"

21 серпня 2023 19:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Роскосмос пояснив причину катастрофи космічної станції "Луна-25"
Космічна станція. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Космічна станція "Луна-25" зіткнулася з проблемами при посадці на Місяць, коли її двигун продовжив працювати довше, ніж планувалося. Голова Роскосмосу Юрій Борисов сказав, що замість передбачуваних 84 секунд двигун був активний 127 секунд.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Під час коригувального маневру апарат змінював своє становище, його двигуни були активовані для переведення на орбіту перед посадкою. Однак двигуни працювали не за планом, але за часом", — пояснив Борисов.

За його даними, замість передбачуваних 84 секунд двигун був активний 127 секунд. Це призвело до того, що станція не стабілізувалася на орбіті та зіткнулася з місячною поверхнею. Причину цього інциденту досліджує експертна комісія.

Борисов також підкреслив, що тривала перерва між місячними місіями, що тривала майже 50 років, могла вплинути на результат "Луна-25".

Нагадаємо, що 19 серпня, відповідно до плану місії космічного апарату "Луна-25", було заплановано імпульс для створення еліптичної траєкторії перед посадкою. Однак приблизно о 14:57 за київським часом контакт з "Луна-25" було втрачено.

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