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Еще одна Земля: в нашей галактике может быть жизнь, кроме нас

31 мая 2023 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Еще одна Земля: в нашей галактике может быть жизнь, кроме нас
Галактика Млечный путь с Земли. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Астрономы Университета Флориды выяснили, что планеты, вращающиеся вокруг карликовых звезд в Млечном Пути, могут содержать жизнь. Поскольку они расположены на подходящей для существования орбите.

Об этом сообщает Portaltele.

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Животворная зона у звезды

Отмечается, что планеты вокруг карликовых звезд имеют орбиту, известную как "Золотоволоска", позволяющую им противостоять экстремальным приливным силам и удерживать жидкую воду, известно также, что эта орбита является зоной, пригодной для жизни.

В Млечном Пути распространены обычные карликовые звезды, которые значительно меньше и намного холоднее нашего Солнца. Две трети планет вокруг этих звезд могут быть поджарены экстремальными приливными силами, но есть сотни миллионов планет, которые могут иметь подходящие для жизни условия.

Форма орбиты влияет на пригодность к жизни планет

Профессор астрономии Сара Баллард и докторантка Шейла Сагер провели исследование на эту тему, изучив подробно экзопланеты и их расстояние до звезд. Они обнаружили, что орбиты планет вокруг малых звезд имеют большой эксцентриситет — мерку того, насколько круглая по форме орбита, что может приводить к экстремальным приливным силам.

Так, более изогнутые орбиты менее пригодны к жизни, поскольку это приводит к гипербольшим температурам у звезды и к чрезвычайному холоду на отдаленных участках орбиты, кроме того, увеличивается трение во время движения планеты. Также учёные обнаружили, что звезды с несколькими планетами, вероятно, имеют круговые орбиты, что позволяет сохранять жидкую воду.

Жизнь в Млечном пути

Таким образом Млечный Путь имеет сотни миллионов перспективных целей для поиска признаков жизни вне нашей Солнечной системы, поскольку ученые выяснили, что кроме Земли есть много пригодных к существованию живого планет.

Напомним, что снова новое космическое открытие благодаря работе телескопа "Джеймса Уэбба". Исследователи нашли на спутнике Сатурна Энцелади гейзер, разбрызгивающий водяной пар. Расстояние выброса – 5044 километра. Это в несколько раз превышает диаметр самого спутника.

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