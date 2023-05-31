Ще одна Земля: у нашій галактиці може бути життя, крім нас

Галактика Чумацький шлях із Землі. Фото: google.com

Астрономи Університету Флориди з'ясували, що планети, які обертаються навколо карликових зір у Чумацькому Шляху, можуть містити життя. Оскільки вони розташовані на придатній для існування орбіті.

Про це повідомляє Portaltele.

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Життєдайна зона біля зірки

Зазначається, що планети навколо карликових зір мають орбіту, відому як "Золотоволоска", яка дозволяє їм протистояти екстремальним приливним силам і утримувати рідку воду, відомо також, що ця орбіта є зоною, придатною для життя.

У Чумацькому Шляху поширені звичайні карликові зірки, які значно менші та набагато холодніші за наше Сонце. Дві третини планет навколо цих зірок можуть бути підсмажені екстремальними припливними силами, але є сотні мільйонів планет, які можуть мати придатні для життя умови.

Форма орбіти впливає на придатність до життя планет

Професорка астрономії Сара Баллард та докторантка Шейла Сагер провели дослідження на цю тему, вивчивши докладно екзопланети та їх відстань до зірок. Вони виявили, що орбіти планет навколо малих зірок мають великий ексцентриситет — мірку того, наскільки круговою є орбіта, що може призводити до екстремальних припливних сил.

Так, більш вигнуті орбіти менш придатні до життя, оскільки це призводить до гіпервеликих температур біля зірки і до надзвичайного холоду на віддалених ділянках орбіти, крім того, збільшується тертя під час руху планети. Також вчені виявили, що зірки з декількома планетами, імовірно, мають кругові орбіти, що дозволяє зберігати рідку воду.

Життя в Чумацькому шляху

Таким чином Чумацький Шлях має сотні мільйонів перспективних цілей для пошуку ознак життя поза нашою Сонячною системою, оскільки вчені з'ясували, що крім Землі, є багато придатних до існування живого планет.

Нагадаємо, що знову нове космічне відкриття завдяки роботі телескопа "Джеймса Вебба". Дослідники знайшли на супутнику Сатурна Енцеладі гейзер, який розбризкує водяну пару. Відстань викиду — 5044 кілометри. Це в кілька разів перевищує діаметр самого супутника.