Сильная вспышка на Солнце вызвала отключение радиосвязи на Земле

Вспышка на Солнце. Фото: росСМИ

В результате мощной солнечной вспышки в Западном полушарии было замечено получасовое прерывание коротковолновой радиосвязи. Это могли заметить мореплаватели и обладатели радиоаппаратуры для любителей, согласно информации.

Об этом сообщает Space.com.

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Вспышка на Солнце

В сообщении говорится, что высокоэнергетические частицы, пришедшие с Солнца, достигли Земли и вызвали ионизацию верхних слоев атмосферы, что привело к сбоям в передаче радиосигналов. Солнечный всплеск произошел 2 июля в солнечном пятне AR3354, размер которого в семь раз превосходит размер Земли. Этот всплеск был классифицирован как принадлежащий к наивысшему классу X1,07, что делает его 18-ой вспышкой класса Х за 25-ый цикл текущей солнечной активности.

В сообщении также указывается, что солнечный всплеск представляет собой эксплозивный процесс высвобождения энергии в солнечной атмосфере, который происходит из-за изменений в структуре магнитного поля звезды. Вспышки сортируются по пяти классам: A, B, C, M и Х, где каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего.

Обычно солнечные всплески сопровождаются корональными выбросами массы, то есть выбросами плазмы из солнечной короны. Однако, несмотря на длительность этого всплеска, наблюдательные станции не обнаружили следов коронального выброса массы.

Напомним, космический телескоп NASA Kepler даже по окончании своей миссии пять лет назад продолжал обнаруживать новые планеты. Недавно на расстоянии примерно 400 световых лет от Земли обнаружено три новых экзопланеты, вращающихся вокруг трех слабых звезд.

Также мы писали, что NASA предупредило, что в среду, 5 июля, вблизи Земли пролетит астероид 2023 года HO6. Длина небесного объекта составляет около 171 м.