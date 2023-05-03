Сколько кольцам Сатурна осталось до полного исчезновения

Кольца Сатурна. Иллюстративное фото: pixabay.com

Кольца Сатурна продолжают исчезать с немалой скоростью из-за постоянных ледяных дождей. Исследователи объединились, чтобы изучить это явление.

Об этом сообщает Space.com.

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Точно не понятно, сколько еще существуют кольца Сатурна, поскольку с 1980-х годов известно, что ледяные внутренние кольца постоянно размываются в верхней атмосфере газового гиганта. Ливень размывает кольца с такой скоростью, что на Сатурн каждый день выливается дождь из бассейна больших размеров. Однако вопрос о том, насколько быстро исчезает эта культовая система колец, и когда она исчезнет, остается открытым.

"Мы все еще пытаемся выяснить, как быстро они разрушаются. Сейчас исследования показывают, что кольца останутся частью Сатурна еще несколько сотен миллионов лет", — отметил планетолог из Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью.

Подробности ледяных колец Сатурна. Общий промежуток от кольца A до кольца F охватывает около 40 800 миль (65 700 км) и был сфотографирован 26 ноября 2008 года. Фото: NASA / JPL / Институт космических наук

Посредством телескопов будут проводиться наблюдения за явлением "кольцевого дождя", которое будет колебаться в течение сезона на газовом гиганте. Поскольку орбита Сатурна находится далеко от Солнца, продолжительность одного полного сезона составляет примерно семь земных лет.

Также исследователи полагают, что кольца может "смыть" примерно через 300 миллионов лет. Хотя это может показаться еще долгим временем, потоп ведет систему символических колец к "относительно скорой погибели" в космических масштабах времени. Исчезновение колец негативно повлияет на дальнейшие исследования космоса, ведь ученые еще не до конца раскрыли все тайны, связанные с Сатурном.

Напомним, что в двойной звездной системе V1355 Ориона одна из звезд периодически выпускает супервспышки. Они в десять раз больше, чем самая большая солнечная вспышка, когда-либо зарегистрированная на Солнце.