Скільки кільцям Сатурна лишилося до повного зникнення

Кільця Сатурна. Ілюстративне фото: pixabay.com

Кільця Сатурна продовжують зникати з чималою швидкістю через постійні крижані дощі. Дослідники об'єдналися, щоб дослідити це явище.

Про це повідомляє Space.com.

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Точно не зрозуміло, скільки ще існуватимуть кільця Сатурна, оскільки від 1980-х років відомо, що крижані внутрішні кільця постійно розмиваються на верхній атмосфері газового гіганта. Злива розмиває кільця з такою швидкістю, що на Сатурн щодня виливається дощ з басейну величезних розмірів. Проте, питання про те, наскільки швидко зникає ця культова система кілець, і коли вона зникне, залишається відкритим.

"Ми все ще намагаємось з’ясувати, як саме швидко вони руйнуються. Наразі дослідження показують, що кільця залишаться частиною Сатурна ще кілька сотень мільйонів років", — зазначив планетолог з Японського агентства аерокосмічних досліджень Джеймс О’Донох’ю.

Деталі крижаних кілець Сатурна. Загальний проміжок від кільця A до кільця F охоплює приблизно 40 800 миль (65 700 км) і був сфотографований 26 листопада 2008 року. Фото: NASA / JPL / Інститут космічних наук

За допомогою телескопів будуть проводитися спостереження за явищем "кільцевого дощу", яке буде коливатися протягом сезону на газовому гіганті. Оскільки орбіта Сатурна розташована далеко від Сонця, тривалість одного повного сезону становить приблизно сім земних років.

Також дослідники вважають, що кільця може "змити" приблизно через 300 мільйонів років. Хоча це може здатися ще довгим часом, потоп веде систему символічних кілець до "відносно швидкої смерті" в космічних масштабах часу. Зникнення кілець негативно вплине на подальші дослідження космосу, адже вчені ще не до кінця розкрили всі таємниці пов'язані з Сатурном.

Нагадаємо, що у подвійні зоряній системі V1355 Оріона одна з зірок періодично випускає суперспалахи. Вони в десять разів більші, ніж найбільший сонячний спалах, коли-небудь зареєстрований на Сонці.