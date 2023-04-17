Вчені дали ШІ повний контроль над супутником: відмітив на Землі військові точки

Супутник в космосі. Фото: pixabay

Вчені з університету Ухань надали ШІ повний контроль над супутником для дистанційного зондування Землі. Метою експерименту була перевірка, що робитиме ШІ в таких умовах.

Про це повідомляє Portaltele.

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Цікаво, що ШІ скомандував супутнику вивчити вибрані ним місця на Землі, причому серед них виявилися точки, які цікавлять військових. Першим містом, яким зацікавився ШІ, стало Патна біля річки Ганг на північному сході Індії. Воно примітне тим, що 2020 року там базувався Біхарський полк, який брав участь у зіткненні з китайською армією. Другою точкою став порт Осака в Японії, куди нерідко заходять американські військові судна.

"Супутники — це наші очі та вуха у небі. Невже ми хочемо, щоб ШІ вирішував, що ми бачитимемо і чутимемо?" — зазначає один з учасників експерименту.

Інший вчений вважає, що центр управління польотами стежитиме за роботою ШІ, і перерве його діяльність, якщо той спробує захопити супутник. Однак, наразі це лише версії, а не готові рішення.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска SpaceX готується до запуску космічних базових станцій Sateliot. Технологія забезпечить надійний супутниковий зв’язок зі смартфонів.