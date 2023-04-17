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Вчені дали ШІ повний контроль над супутником: відмітив на Землі військові точки

17 квітня 2023 04:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені дали ШІ повний контроль над супутником: відмітив на Землі військові точки
Супутник в космосі. Фото: pixabay
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені з університету Ухань надали ШІ повний контроль над супутником для дистанційного зондування Землі. Метою експерименту була перевірка, що робитиме ШІ в таких умовах.

Про це повідомляє Portaltele.

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Дослідники на 24 години надали нейромережі керувати супутником Qimingxing 1 без втручання людини. 

Цікаво, що ШІ скомандував супутнику вивчити вибрані ним місця на Землі, причому серед них виявилися точки, які цікавлять військових. Першим містом, яким зацікавився ШІ, стало Патна біля річки Ганг на північному сході Індії. Воно примітне тим, що 2020 року там базувався Біхарський полк, який брав участь у зіткненні з китайською армією. Другою точкою став порт Осака в Японії, куди нерідко заходять американські військові судна.

"Супутники — це наші очі та вуха у небі. Невже ми хочемо, щоб ШІ вирішував, що ми бачитимемо і чутимемо?" — зазначає один з учасників експерименту.

Інший вчений вважає, що центр управління польотами стежитиме за роботою ШІ, і перерве його діяльність, якщо той спробує захопити супутник. Однак, наразі це лише версії, а не готові рішення.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска SpaceX готується до запуску космічних базових станцій Sateliot. Технологія забезпечить надійний супутниковий зв’язок зі смартфонів.

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