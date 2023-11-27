Ученые подсчитали, сколько еще нам ждать первого контакта с инопланетянами

Контакт инопланетных цивилизаций с землянами. Фото: stock.adobe.com

Веками человечество пыталось разгадать парадокс Ферми, который задает самый главный вопрос — почему мы все еще не вышли на контакт с развитыми внеземными цивилизациями, если мы не одни во Вселенной. Многие ученые пытались найти правильный ответ, было выдвинуто немало потрясающих и даже тревожных теорий.

В данном же исследовании, опубликованном в научном журнале The Astrophysical Journal, ученые из Пекинского педагогического университета дали новые смелые ответы, почему мы до сих пор не "познакомились" с пришельцами и сколько нужно времени, чтобы это произошло. Пишет IFLScience.

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Так исследователи Венцзи Сонг и Хэ Гао оценили количество общающихся (устанавливающих связь) внеземных разумных цивилизаций (англ. Communication with extraterrestrial intelligence — CETI), используя два параметра:

Вероятность возникновения жизни на планете земной группы. Стадия эволюции звезды-хозяина планеты, на которой родится CETI.

Так, ученые создали 9 возможных сценариев, в которых CETI были либо редкими, либо распространенными. Если CETI редкое явление, около 110 по всему Млечному Пути, то для первого взаимодействия цивилизациям нужно жить, как минимум, 400 тыс. лет, прежде чем отправленный сигнал достигнет своей цели.

Более положительный сценарий, в котором CETI распространенное явление и где по всему Млечному Пути разбросано около 43 тыс. CETI. Тогда для общения цивилизациям придется подождать не менее 2 000 лет.

Контакт человека с пришельцами. Фото: shutterstock.com

Таким образом авторы исследования утверждают, что причина, по которой человечество все еще не получило свой "первый космический привет", заключается в том, что наше время просто еще не пришло.

Более того, ученые предполагают, что продолжительность жизни цивилизаций, вероятно, самоограничивающая — эффект также известен, как аргумент Судного дня.

Это означает, что продолжительность жизни цивилизации может быть ограничена множеством факторов, в частности:

проблемы народонаселения;

ядерное уничтожение;

внезапное изменение климата;

кометы-изгнанники;

экологические изменения и прочее.

"Если аргумент Судного дня верен, то в некоторых пессимистических ситуациях люди могут не получать никаких сигналов от других CETI до вымирания", — говорят авторы исследования.

Команда также отмечает, что сейчас наши поиски других цивилизаций весьма ограничены и, к сожалению, они могут оставаться таковыми еще довольно долго.

В то же время, если бы другие CETI искали нас, им пришлось бы находиться в очень маленькой области Млечного Пути, чтобы действительно обнаружить некоторые сигналы Земли.

Впрочем, ученые признают, что существует огромная неопределенность в этих вероятностях, поэтому у человечества все еще есть шанс рано или поздно связаться с другими разумными инопланетными цивилизациями. Если они не захотят это сделать первыми.

Ранее мы рассказывали об ученом, который отправляет свою ДНК на Луну в надежде, что пришельцы создадут армию его клонов.

Напомним, мы писали, когда люди впервые задумались об НЛО.

Также мы публиковали информацию о том, что излучение мобильных башен на Земле может помочь инопланетянам найти людей.