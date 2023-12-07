SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink — впечатляющее видео
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink. Случилось это сегодня, 7 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.
Запуск ракеты со спутниками
Отмечается, что ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома в штате Флорида в 07:07 по киевскому времени.
Watch Falcon 9 launch 23 @Starlink satellites to orbit https://t.co/zQqqLw7C8J— SpaceX (@SpaceX) December 7, 2023
Как известно, первая степень приземлилась на нашу планету для вертикальной посадки приблизительно за восемь минут. А уже в 07:16 носитель приземлился на беспилотный корабль SpaceX, его название — Just Read the Instructions (Просто прочтите инструкцию — перевод с англ.)
В то же время корабль находился в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Также мы писали, что в космосе можно найти не только захватывающие объекты, но и несколько совсем жуткое и таинственное. Но это не повод останавливаться, а стимул разгадать эту тайну. Так, недавно телескоп Джеймс Уэбб (JWST) снял призрачное космическое "что-то" с двумя глазами и большим открытым ртом.
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