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SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink — впечатляющее видео

7 декабря 2023 22:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink — впечатляющее видео
Запуск 23 спутников Starlink. Фото: скриншот с видео SpaceX
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink. Случилось это сегодня, 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

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Отмечается, что ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома в штате Флорида в 07:07 по киевскому времени.

Как известно, первая степень приземлилась на нашу планету для вертикальной посадки приблизительно за восемь минут. А уже в 07:16 носитель приземлился на беспилотный корабль SpaceX, его название — Just Read the Instructions (Просто прочтите инструкцию — перевод с англ.)

В то же время корабль находился в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Также мы писали, что в космосе можно найти не только захватывающие объекты, но и несколько совсем жуткое и таинственное. Но это не повод останавливаться, а стимул разгадать эту тайну. Так, недавно телескоп Джеймс Уэбб (JWST) снял призрачное космическое "что-то" с двумя глазами и большим открытым ртом.

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