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SpaceX вивела на орбіту ще 23 супутники Starlink — вражаюче відео

7 грудня 2023 22:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
SpaceX вивела на орбіту ще 23 супутники Starlink — вражаюче відео
Запуск 23 супутників Starlink. Фото: скриншот з відео SpaceX
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 23 супутники Starlink. Сталося це сьогодні, 7 грудня.

Про це повідомляє пресслужба SpaceX.

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Зазначається, що ракету-носій Falcon 9 запустили з космодрому у штаті Флорида о 07:07 годині за київським часом.

Як відомо, перший ступінь приземлився на нашу планету для вертикальної посадки близько за вісім хвилин. А вже о 07:16 носій приземлився на безпілотний корабель SpaceX, його назва — Just Read the Instructions (Просто прочитайте інструкцію — переклад з англ.)

Водночас корабель знаходився в Атлантичному океані поблизу узбережжя Флориди.

Також ми писали, що у космосі можна знайти не тільки об'єкти, що захоплюють, а й дещо зовсім моторошне та таємниче. Та це не привід зупинятися, а стимул розгадати цю таємницю. Так, нещодавно телескоп Джеймс Вебб (JWST) зняв примарне космічне "щось" із двома очима та великим відкритим ротом.

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