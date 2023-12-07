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Телескоп JWST зняв дещо моторошне у глибинах космосу, воно ніби дивиться на тебе

7 грудня 2023 14:24
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Телескоп JWST натрапив на дещо моторошне у глибинах космосу — фото
Телескоп Джеймс Вебб у космосі. Фото: ESA
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

У космосі можна знайти не тільки об'єкти, що захоплюють, а й дещо зовсім моторошне та таємниче. Та це не привід зупинятися, а стимул розгадати цю таємницю. Так, нещодавно телескоп Джеймс Вебб (JWST) зняв примарне космічне "щось" із двома очима та великим відкритим ротом.

Дослідити невідоме взялися астрономи Техаського університету в Остіні, пише Daily Mail.

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Що показав телескоп JWST вченим?

Так, зазначається, що спочатку об'єкт був виявлений у даних телескопа ALMA в Чилі. Це дозволило астрономам звузити місце пошуку та просканувати його за допомогою JWST. 

Внаслідок чого дослідники побачили страшну червону ляпку.

 

Телескоп Джеймса Вебба сфотографував дещо жахливе у глибинах космосу
Зображення знайденого космічного об'єкта, яке зробив JWST. Зображення: University of Texas at Austin

При довготривалому вивчені вони дійшли висновку, що цим "монстром" була галактика, що утворилася приблизно за 900 млн років після Великого вибуху. Їй дали назву AzTECC71. Вона буквально оповита долиною пилу.

 

Телескоп JWST натрапив на дещо моторошне у глибинах космосу — фото
Знайдена галактика AzTECC71, оповита долиною пилу. Зображення: University of Texas at Austin

За допомогою зібраних даних художники змогли відтворити зображення галактики. Такою ми б її побачили, якби могли мандрувати космосом на космічному кораблі: 

 

Вчені знайшли галактику-примару: фото
Художня візуалізація даних JWST. Зображення: University of Texas at Austin

Що змінює це відкриття для науки?

Це відкриття може змінити уявлення вчених про ранній Всесвіт. До цього часу вважалося, що масивні "зоряні ясла" — це велика рідкість. AzTECC71 доводить, що вони можуть бути в 3-4 рази поширенішими.

Експерти зазначили, що попри те, що галактика виглядає як маленька крапля, вона створює сотні нових зірок щороку.

Таким чином відкриття говорить про "існування цілої популяції галактик, які ховалися від нас".

Складність виявлення подібних галактик AzTECC71 полягає в тому, що велика частина світла від їхніх зірок поглинається пиловою завісою, що перевипромінюється на більш червоних довжинах хвиль. JWST зміг зафіксувати об'єкт завдяки своїй здатності вловлювати інфрачервоні властивості.

"Досі ми могли бачити галактики в ранньому Всесвіті лише з оптичного погляду за допомогою телескопа Хаббл. Це означає, що наше розуміння історії еволюції галактик упереджено, тому що ми бачимо лише невгамовні, менш запилені галактики", — розповів науковий співробітник Техаського університету в Остіні Джед Маккінні.

Тепер команда працює над розкриттям більшої кількості таких слабовидимих для JWST галактик.

Раніше ми писали, що вченим вдалося виявити зірку-прибульця біля надмасивної чорної діри у центрі Чумацького Шляху. 

Нагадаємо, ми розповідали, що телескоп VISTA зафіксував біля галактичної туманності таємничий космічний об'єкт, що регулярно змінює колір.

Також ми повідомляли, що телескоп JWST допоміг вченим підтвердити давню теорію щодо того, як утворюються планети

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