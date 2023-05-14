Наблюдение ученых подтверждает, что Вселенная расширяется быстрее, чем мы думали

Яркая звезда сияет сквозь туманность в космосе. Фото: freepik.com

Недавно астрономы обнаружили, как звезда в соседней галактике взорвалась пять раз в течение года. Кроме того, каждый последующий взрыв был ярче предыдущего, поэтому ученые пришли к выводу, что Вселенная расширяется быстрее, чем они думали.

Об этом сообщает NNews.

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Как связаны взрывы звезды и расширение Вселенной

Каждый последующий взрыв или сверхновый оказывался более ярким и мощным по сравнению с предыдущим, достигая пика яркости, который в 200 раз превышает яркость нашего Солнца. Это явление под названием SN 2019ein является первым случаем, когда ученые видели "серийные сверхновой" от одной звезды.

По результатам исследования, Вселенная расширяется с ускорением, как это было впервые обнаружено в конце 1990-х годов при изучении далеких сверхновых. Чем быстрее расширение, тем больше свет от сверхновой растягивается.

Проанализировав спектральные особенности SN 2019ein, астрономы подсчитали, что скорость расширения Вселенной, известная как постоянная Габбла, составляет около 73,3 км/с/Мпк (мегапарсек).

О чем свидетельствует открытие

По мнению ученых, обнаружение SN 2019ein открывает новые возможности для изучения работы Вселенной и подчеркивает значение продолжения наблюдений за сверхновыми и другими космическими явлениями.

"Каждый раз, когда мы изучаем новый взрыв, мы получаем еще один кусочек пазла, который помогает нам понять общую картину Вселенной", — отметила астроном из Вашингтонского университета соавтор исследования Эмили Левеск.

Напомним, что недавно ученые обнаружили, что звездная система Фомальгаут, расположенная в 25 световых годах от нас, гораздо сложнее, чем думали астрономы. Исследователи предполагают существование еще не обнаруженных планет в этой звездной системе.