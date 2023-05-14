Спостереження вчених підтверджує, що Всесвіт розширюється швидше, ніж ми думали

Яскрава зоря сяє крізь туманність в космосі. Фото: freepik.com

Нещодавно астрономи виявили як зірка в сусідній галактиці вибухнула п'ять разів упродовж року. Крім того, кожен наступний вибух був яскравіший за попередній, через що вчені дійшли висновку, що Всесвіт розширюється швидше, ніж вони думали.

Про це повідомляє NNews.

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Як пов'язані вибухи зірки та розширення Всесвіту

Кожний наступний вибух або наднова виявлялися більш яскравими та потужними, порівняно з попереднім, досягаючи піка яскравості, який у 200 разів перевищує яскравість нашого Сонця. Це явище, під назвою SN 2019ein, є першим випадком, коли вчені бачили "серійні наднові" від однієї зірки.

За результатами дослідження, Всесвіт розширюється з прискоренням, як це було вперше виявлено наприкінці 1990-х років при вивченні далеких наднових. Чим швидше розширення, тим більше світло від наднової розтягується.

Проаналізувавши спектральні особливості SN 2019ein, астрономи підрахували, що швидкість розширення Всесвіту, відома як постійна Габбла, становить близько 73,3 км/с/Мпк (мегапарсек).

Про що свідчить відкриття

На думку вчених, виявлення SN 2019ein відкриває нові можливості для вивчення роботи Всесвіту та підкреслює значення продовження спостережень за надновими та іншими космічними явищами.

"Кожного разу, коли ми вивчаємо новий вибух, ми ніби отримуємо ще один шматочок пазла, який допомагає нам зрозуміти загальну картину Всесвіту", — зазначила астрономиня з Вашингтонського університету співавторка дослідження Емілі Левеск.

Нагадаємо, що нещодавно вчені виявили, що зоряна система Фомальгаут, розташована за 25 світлових років від нас, набагато складніша, ніж думали астрономи. Дослідники припускають існування ще не виявлених планет у цій зоряній системі.