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Стало известно, когда следует ожидать сильнейшую магнитную бурю

30 мая 2023 20:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Стало известно, когда следует ожидать сильнейшую магнитную бурю
Иллюстративная фотография магнитной бури. Фото: ua.depositphotos.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Ученые опубликовали данные, где рассказали, в какие дни июня пройдут сильнейшие магнитные бури. Исследователи заявляют, что в первый месяц лета пройдет сильная магнитная буря, которая продлится три дня.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Когда ожидать сильных магнитных бурь

В первый месяц лета ожидается пять магнитных бурь, они будут средней и сильной мощности.

Первая из них ожидается 2 июня — в этот день мощность бури достигнет четырех баллов. В другие дни уровень активности Солнца будет составлять два – три балла.

Следующая будет 16 июня. Эта буря будет однодневной. Сила геоударов будет держаться на отметке четыре балла.

Затем сильная буря мощностью пять баллов продлится три дня подряд — с 18 по 20 июня. Особенно осторожны в этот период должны быть метеочувствительные люди, ведь магнитные бури могут плохо влиять и на самочувствие человека.

Как сообщают исследователи, магнитная буря может иметь несколько последствий. Одним из наиболее заметных последствий является сияние северного и южного сияния, известное как сияющий полюс или сияющая корона. Этот свет наблюдается в полюсных регионах Земли, где заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с атмосферой.

Напомним, ранее мы писали, что на Солнце заметили большое пятно, в четыре раза больше Земли. По словам ученых, она настолько велика, что ее можно увидеть невооруженным глазом, но для безопасности следует пользоваться специальными очками.

Добавим, что астрономы впервые наблюдали полярный циклон на Уране. Это удалось сделать из Земли. Ученые наблюдали за полярным циклоном благодаря специальному радиотелескопу. Он расположен в Нью-Мексико (США) и состоит из 27 антенн.

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