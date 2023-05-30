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Стало відомо, коли варто очікувати найсильнішу магнітну бурю

30 травня 2023 20:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Стало відомо, коли варто очікувати найсильнішу магнітну бурю
Ілюстративне фото магнітної бурі. Фото: ua.depositphotos.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Науковці опублікували дані, де розповіли, в які дні червня пройдуть найсильніші магнітні бурі. Дослідники заявляють, що в перший місяць літа відбудеться сильна магнітна буря, яка триватиме протягом трьох днів.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Зазначається, що в перший місяць літа очікується п'ять магнітних бур, вони будуть середньої та сильної потужності.

Перша з них очікується 2 червня — цього дня потужність бурі сягне чотирьох балів. В інші дні рівень активності Сонця становитиме два - три бали.

Наступна буде 16 червня. Ця буря буде одноденною. Сила геоударів триматиметься на позначці чотири бали.

Потім сильна буря потужністю п'ять балів триватиме три дні поспіль — з 18 до 20 червня. Особливо обережними в цей період мають бути метеочутливі люди, адже магнітні бурі можуть погано впливати і на самопочуття людини.

Як повідомляють дослідники, магнітна буря може мати декілька наслідків. Одним з найбільш помітних наслідків є сяйво північного й південного сяйва, відоме як сяйвовий полюс або сяйвова корона. Це світло спостерігається в полюсних регіонах Землі, де заряджені частинки сонячного вітру взаємодіють з атмосферою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Сонці помітили велику пляму, що в чотири рази більша за Землю. За словами вчених, вона настільки велика, що її можна побачити неозброєним оком, але для безпеки варто користуватися спеціальними окулярами.

Додамо, що астрономи вперше спостерігали полярний циклон на Урані. Це вдалося зробити із Землі. Вчені спостерігали за полярним циклоном завдяки спеціальному радіотелескопу. Він розташований у Нью-Мексико, що у США, та складається з 27 антен.

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