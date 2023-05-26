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На Сонці помітили пляму розміром із Землю, що може призвести до геомагнітних бур

26 травня 2023 02:26
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Інна Буряк
редактор
На Сонці помітили пляму розміром із Землю, що може призвести до геомагнітних бур
Велика пляма на Сонці. Фото: SDO/NASA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На Сонці можна спостерігати велику пляму, що в чотири рази більша за Землю. За словами вчених, вона настільки велика, що її можна побачити неозброєним оком, але для безпеки варто користуватися спеціальними окулярами.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Наближається період спостереження за сонячною плямою AR3311, яка може стати джерелом найсильнішого сонячного спалаху класу Х. Цей спалах може викликати значну геомагнітну бурю на Землі. Так, спалах такого великого розміру може спровокувати відключення радіозв’язку, що вплине на авіацію, і тривалі радіаційні бурі.

Цікаво, що спостерігати за цією сонячною плямою можна навіть без використання телескопа. Проте, щоб уникнути пошкодження очей, варто використовувати спеціальні окуляри з лінзами, які блокують 100% ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання від Сонця.

Нагадаємо, що в подвійні зоряній системі V1355 Оріона одна з зірок періодично випускає суперспалахи. Вони в десять разів більші, ніж найбільший сонячний спалах, коли-небудь зареєстрований на Сонці.

Також ми повідомляли, що астрономи вперше спостерігали полярний циклон на Урані. Це вдалося зробити із Землі. Вчені спостерігали за полярним циклоном завдяки спеціальному радіотелескопу. Він розташований у Нью-Мексико, що у США, та складається з 27 антен.

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