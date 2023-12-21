Что скрывается внутри звезд — старая рок-песня помогла открыть правду

Звезда красный гигант в космосе. Изображение: istockphoto.com

Некоторые звезды могут быть не так просты, как мы себе представляем. Согласно новой теории ученых, внутри некоторых звезд скрыты другие космические объекты, которые они поглощают в процессе своего образования и удерживают в плену на протяжении жизни.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, пишет The Byte.

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Это звучит невероятно, но исследователи склоняются к мнению, что внутри массивных звезд, а именно в их ядрах, могут существовать скрытые крошечные черные дыры, оказавшиеся в ловушке после того, как их захватили.

Как удалось сделать открытие?

Многие большие и интересные открытия были сделаны учеными под каким-то влиянием, к примеру на голову Исаака Ньютона упало яблоко, помогая открыть закон всемирного тяготения, а липучий репейник помог Джорджу Местралю изобрести липучки, которые первоначально NASA использовало в костюмах космонавтов и для закрепления предметов в невесомости, а впоследствии они стали распространены по всему миру.

Астрофизик из Института астрофизики Макса Планка Эрл Беллингер, причастный к открытию новой теории, признался, что слушал песню 1994 года Black Hole Sun (Солнце черной дыры) рок-группы Soundgarden, когда ему пришел в голову интересный вопрос: что, если крошечные черные дыры могут прятаться внутри гораздо более массивных звезд?

Беллингер решил найти ответ. Вместе со своей командой он начал изучать идею, изучая вибрации на поверхности далеких звезд. Ученый утверждает, что именно таким образом можно обнаружить существование черных дыр, оказавшихся в ловушке.

Красный гигант звезды в космосе. Изображение: Getty Images

Крохотные черные дыры внутри звезд и поиск темной материи — как это связано?

Традиционно считается, что черная дыра образуется в результате смерти массивной звезды, масса которой в 25 раз превышает массу Солнца. Такая звезда коллапсирует сама в себя под действием гравитационных сил. После этого появляется объект, плотность которого принуждает даже свет втягиваться внутрь.

Основой нового научного труда является идея о том, что в первую секунду после Большого взрыва образовалось много небольших черных дыр с массами, подобными Луне или меньшими. Самые маленькие черные дыры улетучились бы, но те, размером с большой астероид, все еще существовали бы, дрейфуя по Вселенной, и эта мысль совсем не ужасает.

Потенциально этих первичных черных дыр может быть достаточно много, чтобы они могли объяснить, по крайней мере, часть отсутствующей темной материи во Вселенной.

Большинство маленьких черных дыр дрейфовали бы между звездами, а случайно попадавшие в газовое облако, в котором образуется звезда, могли оказаться в ловушке в ядре звезды. Исследование показало, что эти черные дыры были чрезвычайно плотными, это заставило бы их дрейфовать в ядро звезды, где они могут быть вполне стабильными.

По подсчетам Беллингера, для того чтобы такая крошечная черная дыра в конце концов поглотила звезду, "потребовалось бы больше времени, чем жизнь Вселенной".

Однако более массивные черные дыры могли бы поглотить звезду, внутри которой оказались, примерно за несколько сотен миллионов лет, превратившись в то, что исследователи назвали "звездой Гокинга". Такие объекты полагаются на силу черной дыры, а не на синтез атомов водорода, как обычные звезды.

Как изменятся наши представления о космосе, если теория верна?

Крошечные черные дыры, вероятно, могли бы объяснить темную материю, которая составляет примерно 85% материи во Вселенной.

Кроме того, если теория о существовании крошечных черных дыр внутри звезд окажется правильной, это могло бы объяснить, почему во Вселенной так много холодных красных гигантов — звезд, находящихся на последней стадии эволюции.

Ученые продолжат изучать вибрации на поверхности таких звезд, чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию.

"Я шутил с некоторыми людьми, что это было бы самой тупой Нобелевской премией — открыть темную материю, вдохновившись Black Hole Sun", — заявил Беллингер.

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