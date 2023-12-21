Що ховається всередині зірок — стара рок-пісня допомогла відкрити правду

Зірка червоний гігант у космосі. Зображення: istockphoto.com

Деякі зірки можуть бути не такими простими, як ми собі уявляємо. Відповідно до нової теорії вчених, всередині деяких зірок приховані інші космічні об'єкти, які вони поглинають в процесі свого утворення й утримують в полоні впродовж життя.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в The Astrophysical Journal, пише The Byte.

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Це звучить неймовірно, але дослідники схиляються до думки, що всередині масивних зірок, а саме в їхніх ядрах, можуть існувати приховані крихітні чорні діри, які опинилися у пастці після того, як їх захопили.

Як вдалося зробити відкриття?

Багато великих та цікавих відкриттів були зроблені вченими під якимось впливом, до прикладу на голову Ісаака Ньютона впало яблуко, допомігши відкрити закон всесвітнього тяжіння, а липучий реп'ях допоміг Джорджу Местралю винайти липучки, які спочатку NASA використовувало в костюмах космонавтів і для того, щоб закріпити предмети в невагомості, а згодом вони стали поширеними по всьому світу.

Астрофізик з Інституту астрофізики Макса Планка Ерл Беллінгер, який причетний до відкриття нової теорії, зізнався, що слухав пісню 1994 року Black Hole Sun (Сонце чорної діри) рок-гурту Soundgarden, коли йому спало на думку цікаве питання: що, як крихітні чорні діри можуть ховатися всередині набагато масивніших зірок?

Тож, Беллінгер вирішив знайти відповідь. Разом зі своєю командою він почав досліджувати ідею, вивчаючи вібрації на поверхні далеких зірок. Науковець стверджує, що саме таким чином можна виявити існування чорних дір, що опинилися у пастці.

Зірка червоний гігант у космосі. Зображення: Getty Images

Крихітні чорні діри всередині зірок та пошук темної матерії — як це пов'язано?

Традиційно вважається, що чорна діра утворюється внаслідок смерті масивної зірки, маса якої у 25 разів перевищує масу Сонця. Така зірка колапсує сама в себе під дією гравітаційних сил. Після цього утворюється об’єкт, щільність якого змушує навіть світло втягуватися всередину.

Основою нової наукової праці є ідея про те, що в першу секунду після Великого вибуху утворилося багато невеликих чорних дір з масами, подібними до Місяця або меншими. Найменші чорні діри випарувалися б, але ті, розміром з великий астероїд, все ще існували б, дрейфуючи по Всесвіту, і ця думка зовсім не жахає.

Потенційно цих первинних чорних дір може бути достатньо багато, щоб вони могли пояснити принаймні частину відсутньої темної матерії у Всесвіті.

Більшість маленьких чорних дір дрейфували б між зірками, а ті, хто випадково потрапляв в газову хмару, в якій утворюється зірка, могли опинитися у пастці в ядрі зірки. Дослідження показало, якби ці чорні діри були надзвичайно щільними, це змусило б їх дрейфувати в ядро зорі, де вони можуть бути цілком стабільними.

За підрахунками Беллінгера, для того, щоб така крихітна чорна діра зрештою поглинула зірку, "знадобилося б більше часу, ніж життя Всесвіту".

Однак більш масивні чорні діри могли б поглинути зірку, всередині якої опинилися, приблизно за кілька сотень мільйонів років, перетворившись на те, що дослідники назвали "зіркою Гокінга". Такі об’єкти покладаються на силу чорної діри, а не на синтез атомів водню, як звичайні зірки.

Як зміняться наші уявлення про космос, якщо теорія вірна?

Крихітні чорні діри, ймовірно, могли б пояснити темну матерію, яка становить приблизно 85% матерії у Всесвіті.

Крім того, якщо теорія про існування крихітних чорних дір всередині зірок виявиться правильною, це могло б пояснити, чому у Всесвіті так багато холодних червоних гігантів — зірок, які знаходяться на останній стадії еволюції.

Тож, вчені продовжать вивчати вібрації на поверхні таких зірок, щоб підтвердити або спростувати свою теорію.

"Я жартував з деякими людьми, що це було б найтупішою Нобелівською премією — відкрити темну матерію, надихнувшись Black Hole Sun", — заявив Беллінгер.

Раніше ми писали, що вчені натрапили на найстарішу чорну діру, ровесницю Всесвіту.

Нагадаємо, ми розповідали про таємничих двійників чорних дір — білі діри. Що вченим про них відомо.

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