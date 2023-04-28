Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Таинственные космические вспышки повторились уже 25 раз: в чем же загадка явления arrow

Таинственные космические вспышки повторились уже 25 раз: в чем же загадка явления

28 апреля 2023 02:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Таинственные космические вспышки повторились уже 25 раз: в чем же загадка явления
Вспышки в космосе. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Подобно гравитационным волнам (GW) и гамма-всплескам (GRB), быстрые радиовспышки (FRB) являются одним из самых мощных и загадочных астрономических явлений современности. Эти вспышки выделяют больше энергии в несколько миллисекунд, чем Солнце за три дня, и даже повторяются, что ученые никак не могут объяснить.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Читайте также:

Откуда берутся загадочные радиовспышки

Ведущая обсерватория Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), используя радиотелескоп,  нашла доказательства 25 новых повторяющихся радиовспышек, обнаруженных между 2019 и 2021 годами. Изучением этих загадочных вспышек занимаются также астрономы и астрофизики из Канады, США, Австралии, Тайваня и Индии.

Несмотря на свою таинственную природу, радиовспышки вездесущи, исследования показывают, что вспышки прибывают на Землю примерно тысячу раз в день по всему небу. Ни одна из предложенных теорий или моделей не может полностью объяснить все свойства всплесков или их источников.

Считается, что некоторые из них вызваны нейтронными звездами и черными дырами, что объясняет плотность света, а другие не поддаются классификации. Поэтому наблюдаются другие теории, начиная от пульсаров и магнетар (нейтронные звезды) и заканчивая гамма-всплеском и внеземной связью.

"Когда мы тщательно подсчитываем все наши быстрые радиовсплески и повторяющиеся источники, мы видим, что лишь около 2,6% всех быстрых радиовсплесков, которые мы обнаруживаем, повторяются. Для многих новых источников мы обнаружили лишь несколько вспышек, что делает источники достаточно неактивными Почти такие же неактивные, как источники, которые мы видели только раз, вполне возможно, что все источники быстрых радиосигналов со временем повторяются, но многие источники не очень активны. Любое объяснение быстрых радиосплесков должно объяснить, почему одни источники гиперактивны, а другие преимущественно тихие", — отмечает один из исследователей этого явления.

Эти выводы могут помочь в будущих исследованиях, которые будут иметь преимущество в радиотелескопах, которые начнут работать уже в ближайшие годы.

Напомним, что астрономы обнаружили новую угрозу планетам, похожим на Землю. Исследователи NASA называется причиной интенсивного рентгеновского излучения звезд, которое выделяется после их взрыва.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас