Таинственные космические вспышки повторились уже 25 раз: в чем же загадка явления

Вспышки в космосе. Фото: freepik.com

Подобно гравитационным волнам (GW) и гамма-всплескам (GRB), быстрые радиовспышки (FRB) являются одним из самых мощных и загадочных астрономических явлений современности. Эти вспышки выделяют больше энергии в несколько миллисекунд, чем Солнце за три дня, и даже повторяются, что ученые никак не могут объяснить.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Ведущая обсерватория Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), используя радиотелескоп, нашла доказательства 25 новых повторяющихся радиовспышек, обнаруженных между 2019 и 2021 годами. Изучением этих загадочных вспышек занимаются также астрономы и астрофизики из Канады, США, Австралии, Тайваня и Индии.

Несмотря на свою таинственную природу, радиовспышки вездесущи, исследования показывают, что вспышки прибывают на Землю примерно тысячу раз в день по всему небу. Ни одна из предложенных теорий или моделей не может полностью объяснить все свойства всплесков или их источников.

Считается, что некоторые из них вызваны нейтронными звездами и черными дырами, что объясняет плотность света, а другие не поддаются классификации. Поэтому наблюдаются другие теории, начиная от пульсаров и магнетар (нейтронные звезды) и заканчивая гамма-всплеском и внеземной связью.

"Когда мы тщательно подсчитываем все наши быстрые радиовсплески и повторяющиеся источники, мы видим, что лишь около 2,6% всех быстрых радиовсплесков, которые мы обнаруживаем, повторяются. Для многих новых источников мы обнаружили лишь несколько вспышек, что делает источники достаточно неактивными Почти такие же неактивные, как источники, которые мы видели только раз, вполне возможно, что все источники быстрых радиосигналов со временем повторяются, но многие источники не очень активны. Любое объяснение быстрых радиосплесков должно объяснить, почему одни источники гиперактивны, а другие преимущественно тихие", — отмечает один из исследователей этого явления.

Эти выводы могут помочь в будущих исследованиях, которые будут иметь преимущество в радиотелескопах, которые начнут работать уже в ближайшие годы.

Напомним, что астрономы обнаружили новую угрозу планетам, похожим на Землю. Исследователи NASA называется причиной интенсивного рентгеновского излучения звезд, которое выделяется после их взрыва.