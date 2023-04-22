Ученые обнаружили сверхновые звезды, которые своим взрывом могут уничтожить Землю

Планета Земля из космоса. Фото: NASA

Астрономы обнаружили новую угрозу планетам, подобным Земле. Исследователи NASA называется причиной интенсивного рентгеновского излучения звезд, которое выделяется после их взрыва.

Об этом информирует NASA.

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Сверхновые звезды

Отмечается, что взрыв может оказывать влияние на планеты на расстоянии более 100 световых лет. Это явление ученые запечатлели на фото с помощью телескопа.

"Когда этот удар происходит, он может создать большую дозу рентгеновского излучения, достигающего планеты, похожей на Землю. Такое интенсивное влияние может спровоцировать вымирание на планете", — отмечают ученые NASA.

NASA наблюдали за 31 сверхновой звездой. Наблюдения проводили в основном из нескольких обсерваторий. Ученые обнаружили, что планеты могут быть подвергнуты смертельным дозам излучения, расположенному на расстоянии примерно 160 световых лет. Исследователи NASA обращают внимание на опасность двух периодов: интенсивного излучения сверхновой звездой в течение нескольких дней после взрыва и когда после него пройдут месяцы.

Снимки четырех сверхновых звезд из 31, которые исследуют. Фото: NASA

"Если поток рентгеновского излучения пронесется над соседней планетой, радиация может серьезно изменить химический состав атмосферы планеты", — добавляют в NASA.

Кроме этого они отмечают, что на планете, похожей на Землю, этот процесс может уничтожить значительную часть озона, который защищает жизнь от опасного ультрафиолетового излучения сверхновой звезды. Это может привести к гибели широкого круга организмов, особенно морских, которые являются основой пищевой цепи, что приведет к вымиранию.

Ученые отмечают, что существуют убедительные доказательства, что сверхновые звезды возникали вблизи Земли примерно от 2 до 8 миллионов лет назад. Они были на расстоянии примерно от 65 до 500 световых лет от Земли.

В NASA утверждают, что Земля и Солнечная система сейчас находятся в безопасности со стороны потенциальных взрывов сверхновых звезд, но многие другие планеты в Млечном Пути нет.

Иллюстрация Землевидной планеты до и после облучения. Фото: NASA

Напомним, что сегодня, 22 апреля, благодаря безудержному техническому развитию за космосом могут наблюдать все желающие. Так, владелец проекта Cosmic Background Studios американец Эндрю Маккарти регулярно следит за Солнцем, и обнаружил необычные вспышки на его поверхности, что снаружи напоминало торнадо.