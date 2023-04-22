Ученые обнаружили сверхновые звезды, которые своим взрывом могут уничтожить Землю
Астрономы обнаружили новую угрозу планетам, подобным Земле. Исследователи NASA называется причиной интенсивного рентгеновского излучения звезд, которое выделяется после их взрыва.
Об этом информирует NASA.
Сверхновые звезды
Отмечается, что взрыв может оказывать влияние на планеты на расстоянии более 100 световых лет. Это явление ученые запечатлели на фото с помощью телескопа.
"Когда этот удар происходит, он может создать большую дозу рентгеновского излучения, достигающего планеты, похожей на Землю. Такое интенсивное влияние может спровоцировать вымирание на планете", — отмечают ученые NASA.
NASA наблюдали за 31 сверхновой звездой. Наблюдения проводили в основном из нескольких обсерваторий. Ученые обнаружили, что планеты могут быть подвергнуты смертельным дозам излучения, расположенному на расстоянии примерно 160 световых лет. Исследователи NASA обращают внимание на опасность двух периодов: интенсивного излучения сверхновой звездой в течение нескольких дней после взрыва и когда после него пройдут месяцы.
"Если поток рентгеновского излучения пронесется над соседней планетой, радиация может серьезно изменить химический состав атмосферы планеты", — добавляют в NASA.
Кроме этого они отмечают, что на планете, похожей на Землю, этот процесс может уничтожить значительную часть озона, который защищает жизнь от опасного ультрафиолетового излучения сверхновой звезды. Это может привести к гибели широкого круга организмов, особенно морских, которые являются основой пищевой цепи, что приведет к вымиранию.
Ученые отмечают, что существуют убедительные доказательства, что сверхновые звезды возникали вблизи Земли примерно от 2 до 8 миллионов лет назад. Они были на расстоянии примерно от 65 до 500 световых лет от Земли.
В NASA утверждают, что Земля и Солнечная система сейчас находятся в безопасности со стороны потенциальных взрывов сверхновых звезд, но многие другие планеты в Млечном Пути нет.
Напомним, что сегодня, 22 апреля, благодаря безудержному техническому развитию за космосом могут наблюдать все желающие. Так, владелец проекта Cosmic Background Studios американец Эндрю Маккарти регулярно следит за Солнцем, и обнаружил необычные вспышки на его поверхности, что снаружи напоминало торнадо.