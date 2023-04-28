Таємничі космічні радіоспалахи повторилися вже 25 разів: в чому ж загадка явища

Спалахи в космосі. Фото: freepik.com

Подібно до гравітаційних хвиль (GW) і гамма-сплесків (GRB), швидкі радіоспалахи (FRB) є одним із найпотужніших і найзагадковіших астрономічних явищ сучасності. Ці спалахи виділяють більше енергії за кілька мілісекунд, ніж Сонце за три дні, та навіть повторюються, що вчені ніяк не можуть пояснити.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Звідки беруться загадкові радіоспалахи

Провідна обсерваторія Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), використовуючи радіотелескоп, знайшла докази 25 нових повторюваних радіоспалахів, які були виявлені між 2019 і 2021 роками. Вивченням цих загадкових спалахів займаються також астрономи й астрофізики з Канади, США, Австралії, Тайваню та Індії.

Попри свою таємничу природу, радіоспалахи є всюдисущими, дослідження показують, що спалахи прибувають на Землю приблизно тисячу разів на день по всьому небу. Наразі жодна із запропонованих теорій або моделей не може повністю пояснити всі властивості сплесків або їх джерел.

Вважається, що деякі з них викликані нейтронними зірками та чорними дірами, що пояснює щільність світла, інші ж не піддаються класифікації. Через це спостерігаються інші теорії, починаючи від пульсарів та магнетарів (нейтронні зірки) і закінчуючи гамма-всплеском та позаземним зв’язком.

"Коли ми ретельно підраховуємо всі наші швидкі радіосплески та джерела, які повторюються, ми бачимо, що лише близько 2,6% всіх швидких радіосплесків, які ми виявляємо, повторюються. Для багатьох нових джерел ми виявили лише кілька спалахів, що робить джерела досить неактивними. Майже такі ж неактивні, як джерела, які ми бачили лише раз. Цілком можливо, що всі джерела швидких радіосигналів з часом повторюються, але багато джерел не дуже активні. Будь-яке пояснення швидких радіосплесків повинно пояснити, чому одні джерела гіперактивні, а інші переважно тихі", — зазначає один із дослідників цього явища..

Зазначається, що ці висновки можуть допомогти в майбутніх дослідженнях, що матимуть перевагу в радіотелескопах, які почнуть працювати вже найближчими роками.

Нагадаємо, що астрономи виявили нову загрозу планетам, подібним на Землю. Дослідники NASA називається причиною інтенсивне рентгенівське випромінювання зірок, яке виділяється після їхнього вибуху.