Таємничі сигнали з космосу: вчені здивували новим відкриттям про екзопланету

Зоряний шлях космічної станції. Фото: NASA

Нещодавні спостереження радіотелескопів VLA (Very Large Array) у Нью-Мексико, США, виявили докази наявності магнітного поля на скелястій екзопланеті YZ Ceti b, яка обертається навколо зірки, розташованої приблизно за 12 світлових років від Землі. Це перше можливе виявлення магнітного поля на планеті за межами Сонячної системи.

Про це йдеться у дослідженні, що опубліковане 3 квітня в журналі Nature Astronomy.

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Що виявили вчені

"Це дослідження показує не тільки те, що ця конкретна скеляста екзопланета, ймовірно, має магнітне поле, але й є перспективним методом пошуку нових", — каже автор дослідження Джо Пеше, директор Національної радіоастрономічної обсерваторії (NRAO).

Магнітні поля особливо цікаві астрономам, оскільки вони можуть свідчити про придатність планети для життя. Без магнітного поля енергетичні частинки зірки можуть роз’їсти атмосферу планети, позбавляючи газової оболонки, яка може підтримувати життя.

Водночас YZ Ceti b не є планетою, придатною для життя. Щоб виявити радіохвилі від магнітного поля невеликої далекої екзопланети, астрономам довелося звернути увагу на особливо екстремальний приклад. YZ Ceti b розташована досить близько до своєї зірки — надто близько, щоб мати придатну температуру для життя. А рік планети триває лише два земних дні.

Через малу відстань до зірки на планеті утворюється полярне сяйво — ним були радіохвилі, які спостерігали вчені. Команда вчених має провести подальші спостереження, щоб на 100% підтвердити природу полярного сяйва та магнітного поля.

Нагадаємо, нещодавно вчені показали зображення плазмового водоспаду на Сонці заввишки майже 100 000 км. Водоспад тривав кілька годин і був більш ніж у шість разів вищий за діаметр Землі.