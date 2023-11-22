В центре Млечного Пути обнаружили настоящую звездную люльку — что о ней известно

Внешний вид телескопа "Джеймс Уэбб". Фото: WebbTelescope

Легендарный космический телескоп имени Джеймса Уэбба сделал снимок невероятной звездной люльки Стрелец С, расположенной в самом центре Млечного Пути. Ученые говорят, что это изображение является наиболее подробным и сделано в инфракрасном диапазоне.

Об этом сообщают на сайте космического телескопа "Джеймс Уэбб".

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Что известно о звездной люльке Стрелец С

Звездная люлька или место образования звезд под названием Стрелец С расположена в 300 световых годах от сверхмассивной черной дыры в центральной части нашей Галактики. Простирается эта звездная люлька на расстояние примерно в 50 световых лет.

По словам ученых, этот Стрелец С состоит из находящихся на первых этапах эволюции светил и строительного материала для них. Исследователи утверждают, что речь идет об ионизированном водороде, который на изображении является голубым.

Звездная люлька Стрелец С, обнаруженная телескопом "Джеймс Уэбб". Фото: Pinterest

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба выяснил, что данный ионизированный водород создает структуры, похожие на иглы, скорее всего, под влиянием излучения от звезд. Речь идет о звездах, которые появятся в будущем.

По словам исследователей, Стрелец С — это достаточно экстремальное место для формирования новых звезд. Дело в том, что эта среда расположена очень близко к черной дыре и имеет много светил. Впрочем, ученые говорят, что они могут проверять определенные теории касательно возникновения звезд.

Как космический телескоп "Джеймс Уэбб" поможет ученым

Исследователи надеются на то, что работа этого космического телескопа имени Джеймса Уэбба поможет им узнать условия создания разных светил. Кроме того, ученые надеются, что телескоп поможет им узнать вклад в формирование тяжелых элементов для Вселенной.

Что известно о телескопе "Джеймс Уэбб"

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба является крупнейшим телескопом, имеющим самое большое зеркало. Впервые его запустили в 2021 году, и сейчас он делает различные открытия, которые удивляют ученых и помогают им узнавать все больше и больше информации о нашей Галактике.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" показал рождение новых планет.

Ранее мы рассказывали о том, что телескоп имени Джеймса Уэбба показал невероятное слияние двух галактик.

Также мы сообщали о том, что телескоп Джеймс Уэбб собирается изучать жизнь на других планетах.