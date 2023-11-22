У центрі Чумацького Шляху виявили справжню зоряну колиску — що про неї відомо

Зовнішній вигляд телескопу "Джеймс Вебб". Фото: WebbTelescope

Легендарний космічний телескоп імені Джеймса Вебба зробив знімок неймовірної зоряної колиски Стрілець С, яка розташована у самому центрі Чумацького Шляху. Вчені кажуть, що це зображення є найдетальнішим і зроблено в інфрачервоному діапазоні.

Про це повідомляють на сайті космічного телескопу "Джеймс Вебб".

Читайте також:

Що відомо про зоряну колиску Стрілець С

Зоряна колиска або місце утворення зірок під назвою Стрілець С розташована на відстані в 300 світлових років від надмасивної чорної діри в центральній частині нашої Галактики. Простягається ця зоряна колиска на відстань у приблизно 50 світлових років.

За словами вчених, цей Стрілець С складається зі світил, які перебувають на перших етапах еволюції, і будівельного матеріалу для них. Дослідники стверджують, що йдеться про іонізований водень, який на зображенні є блакитним.

Зоряна колиска Стрілець С, виявлена телескопом "Джеймс Вебб". Фото: Pinterest

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба з’ясував, що даний іонізований водень створює структури, які схожі на голки, скоріш за все, під впливом випромінювання від зірок. Йдеться про тих зірок, які з’являться у майбутньому.

За словами дослідників, Стрілець С — це досить екстремальне місце для формування нових зірок. Справа в тому, що це середовище розташовано дуже близько до чорної діри і має багато світил. Втім, вчені кажуть, що на ньому вони можуть перевіряти певні теорії стосовно виникнення зірок.

Як космічний телескоп "Джеймс Вебб" допоможе вченим

Дослідники мають надію на те, що робота цього космічного телескопа імені Джеймса Вебба допоможе їм дізнатися про умови створення різних світил. Крім того, вчені сподіваються, що телескоп допоможе їм дізнатися про внесок у формування важких елементів для Всесвіту.

Що відомо про телескоп "Джеймс Вебб"

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба є найбільшим телескопом, який має найбільше дзеркало. Вперше його запустили у 2021 році, і зараз він робить різні відкриття, які дивують вчених і допомагають їм дізнаватися все більше і більше інформації про нашу Галактику.

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що космічний телескоп "Джеймс Вебб" показав народження нових планет.

Раніше ми розповідали про те, що телескоп імені Джеймса Вебба показав неймовірне злиття двох галактик.

Також ми повідомляли про те, що телескоп "Джеймс Вебб" збирається вивчати життя на інших планетах.