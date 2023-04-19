Телескоп зробив неймовірний знімок злиття двох галактик
Останнім часом дослідження космосу дуже швидко розвивається. Причиною цьому є телескоп "Джеймс Вебб", який нещодавно зафіксував злиття двох галактик Всесвіту.
Про це інформує NASA.
Злиття двох галактик
Дослідники за допомогою телескоп "Джеймса Вебба" ведуть пошук потенційно придатних для життя планет. Але сам він призначений для вивчення найдавніших зірок і галактик.
За інформацією дослідників NASA, зіткнення двох спіральних галактик почалося ще 700 мільйонів років тому.
Зазначається, що злиття галактик отримало назву Arp 220. Воно розташоване в сузір'ї Змії, на відстані 250 млн світлових років від Землі.
Нагадаємо, що раніше ми писали про несправний супутник NASA, який впаде на Землю найближчими днями. Маса супутника RHESSI становить 270 кілограмів.