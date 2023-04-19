Телескоп зробив неймовірний знімок злиття двох галактик

Телескоп "Джеймс Вебб" у відкритому космосі. Фото: ariananews.af

Останнім часом дослідження космосу дуже швидко розвивається. Причиною цьому є телескоп "Джеймс Вебб", який нещодавно зафіксував злиття двох галактик Всесвіту.

Про це інформує NASA.

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Злиття двох галактик

Дослідники за допомогою телескоп "Джеймса Вебба" ведуть пошук потенційно придатних для життя планет. Але сам він призначений для вивчення найдавніших зірок і галактик.

За інформацією дослідників NASA, зіткнення двох спіральних галактик почалося ще 700 мільйонів років тому.

Зазначається, що злиття галактик отримало назву Arp 220. Воно розташоване в сузір'ї Змії, на відстані 250 млн світлових років від Землі.

Злиття двох галактик Всесвіту. Фото: NASA

Нагадаємо, що раніше ми писали про несправний супутник NASA, який впаде на Землю найближчими днями. Маса супутника RHESSI становить 270 кілограмів.