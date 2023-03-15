Телескоп Джеймс Уэбб "поймал" звезду на грани смерти

Телескоп Джеймс Уэбб

Телескоп NASA Джеймс Уэбб сделал изумительное снимок звезды, которая находится на грани смерти. Инфракрасная линза телескопа наблюдала за газом и пылью, выброшенными в космос огромной звездой, удаленной на 15 000 световых лет.

Об этом пишет Sky News.

Телескоп Джеймса Уэбба

Захваченный фиолетовый материал ранее был внешним слоем звезды Вольфа-Райе 124, находящейся в созвездии Стрельца. Эта звезда в 30 раз массивнее нашего Солнца и уже потеряла достаточно вещества для создания 10 солнц.

Эмбер Строун из НАСА объяснила: "В центре изображения — сама звезда. Свет от нее путешествовал 15 000 лет до попадания в детекторы телескопа. Вещество вокруг центральной звезды, похожее на пыль, — это пыль. Звезды сбрасывают свои внешние слои в конце жизни, внося их во Вселенную".

Строун добавила: "Это одна из самых красивых концепций в астрономии — звездная пыль Карла Сагана. Железо в крови и кальций в костях образовались внутри звезд, что

взорвались, миллиарды лет назад. Именно это мы видим на новом снимке. Распространяющаяся пыль создаст планеты, что объясняет наше существование".

Напомним, что вокруг нашей планеты вращаются тысячи обломков ракет, спутников и научных аппаратов, которые десятилетиями запускали люди. Этот космический мусор несет угрозу для людей.