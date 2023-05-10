Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил новые загадки в солнечной системе Фомальгаут

Ночная панорама галактики, содержащая яркую звезду Фомальгаута. Иллюстративное фото: freepik.com

Недавно ученые обнаружили, что звездная система Фомальгаут, расположенная в 25 световых годах от нас, намного сложнее, чем думали астрономы. Исследователи предполагают существование еще не обнаруженных планет в этой звездной системе.

Об этом сообщает Nature Astronomy.

Читайте также:

Что скрывает Фомальгаут

Исследователи из Университета Аризоны и Лаборатории реактивного движения NASA обнаружили три отдельных пояса с обломками внутри одного большого поля обломков, известного астрономам с 1983 года. Его можно сравнить с поясом астероидов в нашей Солнечной системе, но в разы больше.

Уникальным аспектом открытия является второй пояс обломков, расположенный за пределами внутреннего пояса астероидов и наклоненный на 23 градуса относительно остальной орбиты звезды. Астрономы предполагают, что этот наклонный пояс может быть следствием наличия на орбите Фомальгаута дополнительных планет, еще не обнаруженных, что делает это открытие таким интересным.

Для исследования системы Фомальгаута астрономы воспользовались космическим телескопом Джеймса Уэбба, запущенным в 2021 году. Инфракрасные датчики телескопа предоставляют ученым возможность получить подробную информацию о составе и распределении поля обломков.

Продолжая исследование и изучение системы Фомальгаута, мы можем ожидать дополнительных открытий и сюрпризов, которые изменят наше понимание Вселенной. Фомальгаут — лишь одно из многочисленных чудес, ожидающих открытия, а космический телескоп Джеймса Уэбба поможет его приблизить.

Напомним, что ученые наконец-то обнародовали, что в середине Луны. Так, недра спутника Земли состоят из частично расплавленного слоя, зажатого между твердой корой и ядром.