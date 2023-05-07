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Вчені нарешті розповіли, що приховується всередині Місяця

7 травня 2023 02:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені нарешті розповіли, що приховується всередині Місяця
На місяці, завдяки відсутності атмосфери, можна детально розглянути горбистість. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені нарешті оприлюднили, що в середині Місяця. Так, надра супутника Землі складаються з частково розплавленого шару, затиснутого між твердою корою та ядром.

Це відкриття опубліковане в Nature.

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Що приховує Місяць

"Наші результати ставлять під сумнів еволюцію магнітного поля Місяця завдяки його демонстрації існування внутрішнього ядра та підтверджують глобальний переворот мантії. Сценарій, який дає суттєве уявлення про хронологію бомбардування Місяця в перший мільярд років Сонячної системи", — зазначила група під керівництвом астронома Артура Бріо з Французького національного центру наукових досліджень у Франції.

Дослідники зазначили, що мають місячні сейсмічні дані, зібрані місією "Аполлон", але їх роздільна здатність надто низька, щоб точно визначити стан внутрішнього ядра.

"Ми знаємо, що існує текуче зовнішнє ядро, але те, що воно охоплює, залишається предметом дебатів. Моделі твердого внутрішнього ядра та повністю рідкого ядра однаково добре працюють із даними Apollo", — йдеться в матеріалі вчених.

На що схоже місячне ядро

Цікаво також, що місячне ядро ​​дуже схоже на земне — із зовнішнім рідким шаром та твердим внутрішнім ядром. Згідно з їх моделюванням, зовнішнє ядро ​​має радіус приблизно 362 км, а внутрішнє ядро ​​має радіус приблизно 258 км. Це приблизно 15% від усього радіуса Місяця.

Це відкриття стало можливим завдяки використанню передових сейсмологічних методів, які дозволили дослідникам вивчити надра супутника Землі більш детально, ніж будь-коли раніше. Проаналізувавши дані місячних землетрусів та ударів метеоритів, вчені змогли створити 3D-карту внутрішньої будови Місяця.

Художника відтворив вигляд Місяця у розрізі та інструменти, що досліджують його ядро. Фото: Géoazu r/ Ніколас Сартер

Нагадаємо, що 5 травня, можна було спостерігати рідкісне місячне затемнення, що має назву "квітковий місяць". Якщо ви не встигли насолодитися цим явищем чи сповна його розгледіти, то затемнення можна спостерігати онлайн за допомогою віртуального телескопа.

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