Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Космос arrow Телескоп Hubble сделал снимок галактической медузы: впечатляющие фото arrow

Телескоп Hubble сделал снимок галактической медузы: впечатляющие фото

26 марта 2023 12:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Фото галактической "медузы"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Космический телескоп NASA/ESA Hubble показал, как выглядит медузоподобная галактика JW100. Ученые сфотографировали необычную галактику в созвездии Пегаса.

Об этом сообщает NASA.

Читайте также:

Медузообразная галактика

Hubble сделал снимок необычной галактики, прозванной учеными медузой. На нем изображена галактика JW100, из которой, словно капли краски, капают потоки газа. Галактика-медуза находится в созвездии Пегаса на расстоянии более 800 миллионов световых лет от нас.

Ученые объяснили, что эти щупальца образуются, когда галактики прорываются разреженный газ. Он действует как встречный ветер, вывозя газ и пыль из галактики и создавая шлейфы.

Эти "усики" представляют образование звезд в экстремальных условиях и могут помочь астрономам понять процесс образования звезд в других частях нашей Вселенной.

Напомним, с помощью космического телескопа "Джеймс Вебб" (JWST) астрономы обнаружили галактику, очень похожую на Млечный Путь на ранних этапах эволюции. Ее решили назвать Бенгальский Огонь, потому что вокруг нее заметили почти двадцать блестящих шарообразных скоплений.

Фото: NASA.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:03 Директор МВФ заявила, что 2023 год будет сложным для мировой экономики

13:51 Венгрия "за" прекращение огня, но не поддерживает продолжение оккупации территорий Украины, — МИД

Новина з фото

13:49 Исполнитель роли Гарри Поттера Рэдклифф готовится впервые стать отцом

13:44 В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела многоэтажки

13:41 Враг продолжает держать на боевом дежурстве в Черном море военные корабли

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:32 Украинцев предупредили о сходе лавин: в каких горных регионах существует опасность

Новина з фото

13:32 Открытие бегового сезона: ради кого бежали "десятку несокрушимости"

Эксклюзив

13:20Международную трассу Одесса-Рени планируют расширить на нескольких участках

13:17 Жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху

13:17 путин заявил об идее создания "глобального НАТО": какие страны туда будут входить

Новина з відео

11:17 В Украине отмечают День Национальной гвардии: кто поздравил бойцов

Новина з відео

09:59 Сырский показал работу боевой авиации Украины по оккупантам на восточном направлении

Новина з відео

09:42 СТБ в новом сериале неудачно "приклеил" лицо украинского актера на россиянина: детали скандала

Новина з відео

23:25 Молодежка добавляет уверенности: Ротань о подготовке к игре с Англией

Новина з відео

22:30 Англия — Украина: перед игрой в сборную посетили необычные гости

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:45"Враг стал еще более изолированным и безнадежным": Зеленский подвел итоги недели

Новина з відео

21:07Новая адаптация романа Стивена Кинга и титулованная украинская драма "Памфир": кинопремьеры недели

Новина з відео

21:02 В Венеции разыскивают "идиота", прыгнувшего в канал из трехэтажного дома

Новина з відео

19:38 Монатик проехался в киевской электричке: пассажиры все сняли на видео

Новина з відео

18:40 Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали вторую операцию: в каком состоянии животное

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Актуальное по теме

None 26 Март 14:03

Директор МВФ заявила, что 2023 год будет сложным для мировой экономики

None 26 Март 13:54

Венгрия "за" прекращение огня, но не поддерживает продолжение оккупации территорий Украины, — МИД

None 26 Март 13:48

Исполнитель роли Гарри Поттера Рэдклифф готовится впервые стать отцом

None 26 Март 13:44

В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела многоэтажки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB