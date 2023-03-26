Телескоп Hubble сделал снимок галактической медузы: впечатляющие фото

Фото галактической "медузы"

Космический телескоп NASA/ESA Hubble показал, как выглядит медузоподобная галактика JW100. Ученые сфотографировали необычную галактику в созвездии Пегаса.

Об этом сообщает NASA.

Медузообразная галактика

Hubble сделал снимок необычной галактики, прозванной учеными медузой. На нем изображена галактика JW100, из которой, словно капли краски, капают потоки газа. Галактика-медуза находится в созвездии Пегаса на расстоянии более 800 миллионов световых лет от нас.

Ученые объяснили, что эти щупальца образуются, когда галактики прорываются разреженный газ. Он действует как встречный ветер, вывозя газ и пыль из галактики и создавая шлейфы.

Эти "усики" представляют образование звезд в экстремальных условиях и могут помочь астрономам понять процесс образования звезд в других частях нашей Вселенной.

Напомним, с помощью космического телескопа "Джеймс Вебб" (JWST) астрономы обнаружили галактику, очень похожую на Млечный Путь на ранних этапах эволюции. Ее решили назвать Бенгальский Огонь, потому что вокруг нее заметили почти двадцать блестящих шарообразных скоплений.

Фото: NASA.