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Телескоп NASA показал звезду, в миллионы раз ярче Солнца

14 августа 2023 00:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Телескоп NASA показал звезду, в миллионы раз ярче Солнца
Скопление галактик в космосе. Фото: NASA, ESA, CSA, D. Coe (AURA/STScI для ESA), Z. Levay
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнародовал подробные кадры отдаленной тяжелой звезды типа В, которую называют Эарендел (утренняя заря). По словам ученых, ее температура вдвое превышает температуру Солнца, поэтому звезда также в миллион раз ярче.

Об этом сообщает Universe Today.

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Отмечается, что звезда WHL0137-LS, также известная как Эарендел, находится в галактике Sunrise Arc. Отраженный свет от нее отправился 12,9 млрд лет назад.

Звезда начала излучать свет менее чем через миллиард лет после Большого взрыва, когда вселенная начала расширяться. Теперь Эарендел находится в 28 млрд световых лет от Земли.

Скопление галактик, среди которых видна Дуга Востока Солнца, содержащая звезду Эарендел. Фото: NASA, ESA, CSA, D. Coe (AURA/STScI для ESA), Z. Levay

"Сгусток галактик, лежащий между нами и Эарендел, настолько массивен, что искажает ткань пространства-времени, создавая эффект увеличения, позволяющий астрономам присматриваться сквозь этот сгусток, словно через увеличительное стекло", — сообщает издание.

Этой гравитационной линзой астрономы наблюдали багровые лучи от Эарендел и движение звездных скоплений в Арке Восхода Солнца. Две точки по бокам от звезды — изображение другого древнего звездного скопления, возраст которого оценивается в 10 млн лет.

"Они демонстрируют, каким образом могли выглядеть шаровидные скопления в нашей Галактике, когда они появились 13 миллиардов лет назад", — говорится в материале.

Вид Эарендел, ее главной галактики (справа) и гравитационного линзового скопления галактик (слева), сделанные телескопом JWST NIRCam. Фото: NASA, ESA, CSA, D. Coe (AURA/STScI для ESA), Z. Levay

Напомним, что ученые выяснили, что вращение Марса ежегодно ускоряется. Так, день на планете начал сокращаться на 0,00076 миллисекунд. По мнению исследователей, Марс вероятно ускорился из-за увеличения льда на его полярных шапках или после ледникового периода.

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