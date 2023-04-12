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Телескоп NASA зафиксировал последствия взрыва гигантской звезды: обнародован впечатляющий снимок

12 апреля 2023 12:25
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Телескоп NASA зафиксировал последствия взрыва гигантской звезды: обнародован впечатляющий снимок
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Фото: iStockphoto
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Космический телескоп NASA имени Джеймса Вебба (JWST) сумел сфотографировать результаты произошедшего около 340 лет назад сверхмощного взрыва в космосе. Речь идет о взрыве звезды, существовавшей в созвездии Кассиопеи.

Об этом сообщает Inverse.

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Взрыв звезды из Кассиопеи

В 2004 году последствия взрыва также фотографировал телескоп Hubble, но его снимок не идет по сравнению со сделанным JWST. На новой фотографии видно, как пылевые остатки от разрушительной гибели гигантской звезды светятся огненно-оранжевым и красным цветом при столкновении с межзвездной пылью.

Сузір'я Кассіопеї
Снимок созвездия Кассиопеи от 2004 года. Фото: nasa.gov

Остатки взорвавшейся звезды получили название Кассиопея А и находятся на расстоянии 11 тысяч световых лет от Земли. Ученые изучают их, чтобы реконструировать данные об этой звезде.

Взрыв в космосе и образование сверхновой
Последствия взрыва звезды из созвездия Косиопеи. Фото: nasa.gov

Образование сверхновой

В результате взрыва, произошедшего примерно 340 лет назад, образовалась сверхновая, интересная еще и тем, что является самой новой в нашей галактике.

Сегодня облако газа и пыли, которое когда-то было звездой, уже достигло ширины около десяти световых лет и расширяется дальше. Вследствие того, что внешний край сверхновой сталкивается с оболочкой из более холодного газа и пыли, окружавшей когда-то звездную систему, образуются пульсации оранжевого и красного цвета, которые заметны на фотографии, сделанной с помощью инструмента среднего инфракрасного диапазона.

Особенности снимка и его значение

Несмотря на то, что обнародованное фото цветное, на самом деле оно было сделано в инфракрасном спектре, а уже потом переведено в цвета, которые может воспринимать человеческий глаз.

Астрономы надеются, что новые данные JWST, которые будут соединены с данными, полученными в результате долгих лет космических наблюдений, дадут некоторые подсказки о том, как галактики, подобные нашей, получают свои запасы пыли и тяжелых элементов, необходимых для формирования планет и жизни.

Напомним, ранее астрономы сообщили о возможном открытии удивительной звезды в космосе. Она имеет особый химический состав, подобный звездам, известным как Ap-звезды.

Также ученые недавно обнаружили сверхмассивную черную дыру, путешествующую по космосу со свитой новорожденных звезд по длине 200 тыс. световых лет. Исследователи отмечают, что еще не видели подобного явления и обнаружили случайно.

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