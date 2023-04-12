Телескоп NASA зафіксував наслідки вибуху гігантської зірки: оприлюднено вражаючий знімок

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба. Фото: iStockphoto

Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба (JWST) зумів сфотографувати результати надпотужного вибуху у космосі, що відбувся близько 340 років тому. Йдеться про вибух зірки, яка існувала у сузір'ї Кассіопеї.

Про це повідомляє Inverse.

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Вибух зірки із Кассіопеї

У 2004 році наслідки вибуху також фотографував телескоп Hubble, але його знімок не йде у порівняння із зробленим JWST. На новій світлині видно, як пилові рештки від руйнівної загибелі гігантської зірки світяться вогненно-помаранчевим і червоним кольором при зіткненні з міжзоряним пилом.

Знімок сузір'я Кассіопеї від 2004 року. Фото: nasa.gov

Рештки зірки, що вибухнула, отримали назву Кассіопея А і знаходяться на відстані 11 тисяч світлових років від Землі. Науковці вивчають їх, аби реконструювати дані про цю зірку.

Наслідки вибуху зірки з сузір'я Коссіопеї. Фото: nasa.gov

Утворення наднової

В результаті вибуху, який стався приблизно 340 років тому, утворилася наднова, яка цікава ще й тим, що є найновішою в нашій галактиці.

Сьогодні хмара газу і пилу, яка колись була зіркою, уже досягла ширини близько десяти світлових років і розширюється далі. Внаслідок того, що зовнішній край наднової стикається з оболонкою з більш холодного газу і пилу, яка колись оточувала зоряну систему, утворюються пульсації помаранчевого та червоного кольору, які помітні на фотографії, зробленій за допомогою інструменту середнього інфрачервоного діапазону.

Особливості знімка та його значення

Попри те, що оприлюднене фото є кольоровим, насправді воно було зроблено в інфрачервоному спектрі, а вже потім переведене у кольори, які може сприймати людське око.

Астрономи сподіваються, що нові дані JWST, які будуть поєднані із даними, отриманими внаслідок довгих років космічних спостережень, дадуть деякі підказки про те, як галактики, подібні до нашої, отримують свої запаси пилу та важких елементів, які необхідні для формування планет та життя.

Нагадаємо, раніше астрономи повідомили про можливе відкриття дивної зірки в космосі. Вона має особливий хімічний склад, що є подібним до зірок, відомих як Ap-зірки.

Також науковці нещодавно виявили надмасивну чорну діру, яка подорожує космосом зі свитою новонароджених зірок за довжиною 200 тис. світлових років. Дослідники зазначають, що ще не бачили подібного явища та виявили його випадково.