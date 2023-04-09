Вчені виявили дивну зірку в космосі: щось "невідоме" й "потойбічне"

Хімічний склад зорі незвичайний у порівнянні з іншими зірками. Фото: google.com

Астрономи повідомили про можливе відкриття дивної зірки в космосі. Вона має особливий хімічний склад, що є подібним до зірок, відомих як Ap-зірки.

Про це повідомляє NNews.

Читайте також:

Що відкрили астрономи

Команда дослідників проаналізувала спектр світла, який випромінює зірка, що розташована в галактиці Чумацький Шлях. Вчені виявили, що її хімічний склад був незвичайним у порівнянні з іншими зірками подібного віку і розташування.

Зокрема, дослідники відзначили значний надлишок певних елементів в атмосфері зірки, включаючи європій, хром і марганець. Такий незвичний склад може бути ознакою того, що зоря зазнала якихось незвичних процесів під час свого формування або еволюції.

Зоря. Фото: google.com

Новоутворена Ар-зірка чи щось потойбічне

Хоча дослідники вважають, що найбільш вірогідним поясненням дивного хімічного складу є те, що зоря є Ap-зіркою, вони не можуть виключити можливість того, що це може бути щось зовсім інше. Одна з гіпотез полягає в тому, що зоря може бути новим небесним тілом, досі не вивченим.

Наприклад, "невідома" може бути дивною зорею, що було б безпрецедентним відкриттям, яке б дало нові знання про природу матерії та самого Всесвіту.

Зоря. Фото: google.com

Що таке дивні зорі

Дивні зорі - це небесні тіла, що складаються з щільної та екзотичної форми матерії, яку називають дивною кварковою матерією, яка своєю чергою складається з субатомних частинок, відомих як кварки.

Подальші дослідження і спостереження, безсумнівно, проллють більше світла на цей небесний об’єкт і його властивості. А поки що дослідники мають замало інформації, тож не поспішають із висновками.

Нагадаємо, що вчені нещодавно виявили надмасивну чорну діру, яка подорожує космосом зі свитою новонароджених зірок за довжиною 200 тис. світлових років. Дослідники зазначають, що ще не бачили подібного явища та виявили його випадково.