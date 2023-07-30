Телескоп Уэбба обнаружил вопросительный знак в космосе: что известно о явлении

Знак вопроса в космосе. Фото: google.com

Недавно телескоп Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировал две молодые звезды, расположенные в созвездии Велла на расстоянии 1470 световых лет от Земли. Однако на их фоне ученые заметили еще кое-что — космический объект в виде вопросительного знака.

Об этом сообщает Space.com. Читайте также: Что учёные нашли в космосе

"Вероятно, это отдаленная галактика или потенциально взаимодействующие галактики (их взаимодействие могло повлечь за собой искаженную форму знака вопроса)", — сообщили ученые Научного института космического телескопа (STScI).

По их словам, красный цвет загадочного космического явления свидетельствует о большом расстоянии. Ученые наблюдают такое впервые.

Кадры формирования молодых звезд, зафиксированных телескопом Уэбба. Фото: NASA, ESA, CSA

Доцент кафедры физики Университета штата Иллинойс Мэтт Каплан считает, что загадочным объектом могут быть две сливающиеся галактики.

"Две отличительные черты легко могут быть слиянием галактик на заднем плане, причем верхняя часть вопросительного знака является частью большей галактики, которая приточно срывается. Учитывая цвет некоторых других фоновых галактик, это не кажется наихудшим объяснением. Несмотря на то, насколько хаотичны слияния, двухлопастные объекты с изогнутыми хвостами очень типичны", — сказал Каплан.

Объект в виде вопросительного знака, который зафиксировал телескоп Вебба. Фото: NASA, ESA, CSA

Он добавил, что может быть множество вариантов того, что изображено в виде вопросительного знака, однако теория о слиянии двух галактик, самая очевидная.

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