Телескоп сделал невероятный снимок слияния двух галактик

Телескоп Джеймс Уэбб в открытом космосе. Фото: ariananews.af

В последнее время исследование космоса очень быстро развивается. Причиной этому является телескоп "Джеймс Вэбб", недавно зафиксировавший слияние двух галактик Вселенной.

Об этом информирует NASA.

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Слияние двух галактик

Исследователи с помощью телескопа "Джеймса Вэбба" ведут поиск потенциально пригодных для жизни планет. Но сам он предназначен для изучения древнейших звезд и галактик.

По информации исследователей NASA, столкновение двух спиральных галактик началось еще 700 миллионов лет назад.

Отмечается, что слияние галактик получило название Arp 220. Оно расположено в созвездии Змеи, в 250 млн световых лет от Земли.

Слияние двух галактик Вселенной. Фото: NASA

Напомним, что ранее мы писали о неисправном спутнике NASA, который упадет на Землю в ближайшие дни. Масса спутника RHESSI составляет 270 кг.