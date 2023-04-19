Телескоп сделал невероятный снимок слияния двух галактик
В последнее время исследование космоса очень быстро развивается. Причиной этому является телескоп "Джеймс Вэбб", недавно зафиксировавший слияние двух галактик Вселенной.
Об этом информирует NASA.
Слияние двух галактик
Исследователи с помощью телескопа "Джеймса Вэбба" ведут поиск потенциально пригодных для жизни планет. Но сам он предназначен для изучения древнейших звезд и галактик.
По информации исследователей NASA, столкновение двух спиральных галактик началось еще 700 миллионов лет назад.
Отмечается, что слияние галактик получило название Arp 220. Оно расположено в созвездии Змеи, в 250 млн световых лет от Земли.
Напомним, что ранее мы писали о неисправном спутнике NASA, который упадет на Землю в ближайшие дни. Масса спутника RHESSI составляет 270 кг.