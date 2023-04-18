На Землю впаде "мертвий" супутник NASA: чи є небезпека

Cупутник NASA RHESSI. Фото: nasa.gov

Несправний супутник NASA впаде на Землю найближчими днями. Маса супутника RHESSI становить 270 кілограмів.

Про це повідомляє Space.

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Коли впаде супутник

Очікується, що супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році, знову увійде в атмосферу Землі 19-20 квітня.

RHESSI не є величезним супутником. Він важить лише 270 кілограмів. Більша частина цієї маси перетвориться на попіл і пару під час падіння RHESSI, повідомили представники NASA.

Чи може RHESSI завдати шкоди

"Ризик заподіяння шкоди будь-кому на Землі низький — приблизно 1 з 2467", — запевняють у NASA.

Супутник RHESSI вийшов на низьку навколоземну орбіту на борту ракети Pegasus XL у лютому 2002 року. Космічний корабель вивчав сонячні спалахи та викиди корональної маси. RHESSI вивели з експлуатації після більш ніж 16 років успішної роботи. Через проблеми зі зв’язком довелося завершити спостереження.

RHESSI буде далеко не найбільшим шматком "космічного сміття", яке неконтрольовано впаде на Землю.

Небезпека "космічного сміття"

Утім, як зазначає видання, майбутнє падіння RHESSI є ще одним нагадуванням про те, що навколоземна орбіта стає дедалі більш небезпечним місцем.

Наприклад, глобальні мережі космічного спостереження наразі відстежують понад 30 тис. орбітальних уламків.

За оцінками Європейського космічного агентства, на цей час навколо нашої планети кружляє близько 1 млн об’єктів шириною від 1 до 10 сантиметрів.

Приблизна кількість шматків розміром від 1 мм — близько 130 мільйонів.

Навіть ці крихітні осколки можуть завдати серйозної шкоди, якщо вони вдаряться об супутник або космічний корабель з екіпажем, адже ці уламки рухаються з великою швидкістю.

Нагадаємо, нещодавно вчені зробили знімки плазмового водоспаду на Сонці заввишки майже 100 000 км. Водоспад тривав кілька годин і був більш ніж у шість разів вищий за діаметр Землі.

Також повідомлялося, що цьогоріч у квітні Галактика Вир буде особливо помітною на нічному небі. Це дивовижне видовище можна побачити, з будь-якого куточка Землі.