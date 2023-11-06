Ученые изобрели устройство, способное притягивать космические объекты

Электростатический луч, притягивающий другие объекты в космосе. Изображение: Tobias Roetsch/gtgraphics.de

В фильмах и книгах в жанре научная фантастика часто можно встретить сцены, где злодеи ловят главных героев с помощью невидимого луча, притягивая их к своему кораблю. Этот луч, называемый тракторным или трактор-бимом, обычно работает на основе искусственной гравитации или какого-то "энергетического поля". Подобную технологию вряд ли удастся воспроизвести. Однако вдохновенные ученые, похоже, изобрели нечто подобное и это действительно на грани фантастики!

Авторами нового чудо-изобретения стала команда ученых из Университета Колорадо в Боулдере во главе с профессором и деканом кафедры аэрокосмической инженерии Ханспетером Шауба. Об этом пишет Space.

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Устройство, способное притягивать и перемещать космические объекты — как оно работает

Новое устройство представляет собой электронную пушку, стреляющую отрицательно заряженными электронами, к примеру, в спутник, который вышел из строя и больше не работает.

Электроны дадут мишени отрицательный заряд, в то время как аппарат, к которому будет притягиваться объект, будет иметь положительный заряд. Ученые подчеркивают, что электростатическое тяготение между объектом и аппаратом держит их вместе, несмотря на то, что их разделяет пустое пространство от 20 до 30 метров.

После того как аппарат и цель "слипаются", он сможет вывести цель с орбиты, не касаясь ее.

Как отмечают исследователи, в идеале цель необходимо выводить на "кладбищенскую орбиту", более удаленную от Земли, где она могла бы безопасно дрейфовать вечно.

Исследователи испытывали электронное орудие на кусках металла в лаборатории. Изображение: Nico Goda/CU Boulder

Какую проблему можно решить с помощью притягивающего луча

Что ж, космос — это не только бесконечное пространство для исследований и открытий. Через деятельность человечества это еще и огромная свалка космического мусора.

Спутники, ракеты, обломки аппаратуры — все это загрязняет околоземное пространство и создает угрозу для работающих космических объектов, а главное — вредит атмосфере Земли.

Ученые предлагали разные способы, как избавиться от этой проблемы, например захват мусора сетками, магнитами, или лазерами. Но электронный буксир (электронная пушка) кажется одним из самых перспективных.

Электронная пушка будет излучать поток электронов на находящийся на расстоянии космический мусор и притягивать его с помощью электростатического взаимодействия.

Таким образом, буксир сможет вывести мусор с геостационарной орбиты и отправить его в безопасное место, где он не будет мешать другим космическим объектам.

Космический мусор вокруг планеты Земля. Фото: istockphoto.com

Какие преимущества и главные недостатки нового космического устройства ученых

Сначала следует выделить преимущества новейшей технологии перед другими предложенными способами уборки космического мусора:

Буксир не требует физического контакта с мусором, что снижает риск повреждения или разрушения мусора на мелкие фрагменты, которые еще сложнее убрать. Электронная пушка может работать на большом расстоянии, что позволяет ей маневрировать и выбирать цели в зависимости от их приоритета и опасности. Устройство может быть установлено на уже существующих спутниках, что сократит затраты на его запуск и эксплуатацию.

Каковы же недостатки у чудо-изобретения:

Необходимо точно рассчитать траекторию и силу тяги буксира, чтобы не повредить другие космические объекты или не вызвать нежелательных эффектов на Земле. Следует учитывать влияние солнечного ветра, магнитного поля Земли и других факторов на работу буксира. Буксир не сможет полностью решить проблему космического мусора, поскольку он ориентирован на большие объекты, а не на мелкие фрагменты, составляющие большую часть мусора.

Но, несмотря на эти препятствия, ученые уверены, что их концепция имеет большой потенциал и может быть реализована в ближайшие десять лет.

Чтобы этого достичь, исследователям необходимо провести ряд экспериментов в вакуумной камере, имитирующей условия космоса, и доказать, что технология работает.

Кроме того, им нужно найти финансирование для создания прототипа и полномасштабной версии электронной пушки.

Один из ученых работает с лабораторной версией электронной пушки, притягивающей космические объекты. Изображение: Nico Goda/CU Boulder

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