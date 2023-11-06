Вчені винайшли пристрій, здатний притягувати та переміщати космічні об'єкти

Електростатичний промінь, що притягує інші об'єкти у космосі. Зображення: Tobias Roetsch/gtgraphics.de

У фільмах та книгах в жанрі наукова фантастика часто можна зустріти сцени, де лиходії ловлять головних героїв за допомогою невидимого променя, притягуючи їх до свого корабля. Цей промінь, який називають тракторним або трактор-бімом, зазвичай, працює на основі штучної гравітації чи якогось "енергетичного поля". Подібну технологію навряд колись вдасться відтворити. Проте, натхненні науковці, схоже, винайшли щось подібне і це справді на межі фантастики!

Авторами нового диво-винаходу стала команда вчених з Університету Колорадо у Боулдері на чолі з професором та деканом кафедри аерокосмічної інженерії Ханспетером Шауба. Про це пише Space.

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Пристрій, здатний притягувати та переміщати космічні об'єкти — як він працює

Новий пристрій являє собою електронну гармату, що стріляє негативно зарядженими електронами, до прикладу, в супутник, який вийшов з ладу і більше не працює.

Електрони дадуть мішені негативний заряд, тоді як апарат, до якого буде притягуватися об'єкт, матиме позитивний заряд. Вчені підкреслюють, що електростатичне тяжіння між об'єктом та апаратом тримає їх разом, попри те, що їх розділяє порожній простір від 20 до 30 метрів.

Після того, як апарат і ціль "злипаються", він зможе вивести ціль з орбіти, не торкаючись її.

Як зазначають дослідники, в ідеалі ціль необхідно виводити на "цвинтарну орбіту", більш віддалену від Землі, де вона б могла безпечно дрейфувати вічно.

Дослідники випробовували електронну гармату на шматках металу в лабораторії. Зображення: Nico Goda/CU Boulder

Яку проблему можна вирішити за допомогою променя, що притягує

Що ж, космос — це не тільки нескінченний простір для досліджень і відкриттів. Через діяльність людства це ще й величезне звалище космічного сміття.

Супутники, ракети, уламки апаратури — все це забруднює навколоземний простір і створює загрозу для космічних об'єктів, що працюють, а головне — шкодить атмосфері Землі.

Вчені пропонували різні способи, як позбутися цієї проблеми, до прикладу захоплення сміття сітками, магнітами, або лазерами. Але електронний буксир (електронна гармата) здається один із найперспективніших.

Електронна гармата випромінюватиме потік електронів на космічне сміття, що знаходиться на відстані, й притягуватиме його за допомогою електростатичної взаємодії.

Таким чином, буксир зможе вивести сміття з геостаціонарної орбіти й відправити його в безпечне місце, де воно не заважатиме іншим космічним об'єктам.

Космічне сміття навколо планети Земля. Фото: istockphoto.com

Які переваги та головні недоліки нового космічного пристрою вчених

Спочатку слід виділити переваги новітньої технології перед іншими запропонованими способами збирання космічного сміття:

Буксир не вимагає фізичного контакту зі сміттям, що знижує ризик пошкодження або руйнування сміття на дрібні фрагменти, які ще складніше прибрати. Електронна гармата може працювати на великій відстані, що дозволяє їй маневрувати та вибирати цілі в залежності від їх пріоритету та небезпеки. Пристрій може бути встановлений на вже існуючих супутниках, що скоротить витрати на його запуск та експлуатацію.

Які ж є недоліки у диво-винахода:

Необхідно точно розрахувати траєкторію та силу тяги буксира, щоб не пошкодити інші космічні об'єкти або не викликати небажаних ефектів на Землі. Слід враховувати вплив сонячного вітру, магнітного поля Землі та інших факторів на роботу буксира. Буксир не зможе повністю розв'язати проблему космічного сміття, оскільки він орієнтований на великі об'єкти, а не на дрібні фрагменти, які становлять більшу частину сміття.

Та попри ці перешкоди, науковці впевнені, що їхня концепція має великий потенціал і може бути реалізована у найближчі десять років.

Щоб цього досягти, дослідникам необхідно провести низку експериментів у вакуумній камері, яка імітує умови космосу, та довести, що технологія працює.

Крім цього, їм потрібно знайти фінансування для створення прототипу та повномасштабної версії електронної гармати.

Один з вчених працює з лабораторною версією електронної гармати, що притягує космічні об'єкти. Зображення: Nico Goda/CU Boulder

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