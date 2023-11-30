Звездные дожди в декабре 2023 — когда украинцы увидят космические явления

Мужчина наблюдает за метеоритным потоком. Фото: astrophotography

Первый месяц зимы ознаменуется удивительными космическими явлениями — на небе невооруженным глазом можно будет увидеть яркие метеоритные потоки Геминиды и Урсиды.

Новини.LIVE собрали всю интереснейшую информацию об этих событиях, а также узнали, когда же на землю прольются эти звездные дожди и как украинцам за ними наблюдать.

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Метеорный поток Геминиды — что это и как возникает

Одним из самых ярких, необычных и мощных метеорных потоков является Геминиды. Свое название он получил от созвездия Близнецов (лат. Gemini), в котором находится радиант потока (мысленная точка, из которой разлетаются метеоры). Это не быстрые, но яркие метеоры белого цвета, которые можно увидеть в небе каждый год в декабре.

Поток метеоров движется не навстречу Земле, а настигает ее, что объясняет их относительно низкую скорость — около 35 км/с.

Интересно, что согласно одному исследованию, именно этот поток был создан не кометой, а катастрофическим событием, которое произошло с астероидом Фаэтоном. В результате столкновения этого астероида с другим астероидом появились эти яркие обломки, которые мы наблюдаем каждый год.

Человек наблюдает за метеоритным потоком. Фото: news.cgtn.com

Когда наблюдать метеоритный поток Геминиды

По информации издания People, метеоритный дождь Геминиды стал активным в воскресенье, 26 ноября, и продлится до воскресенья, 24 декабря.

В то же время пик Геминид, когда на небе будут видны метеоры лучше всего, ожидается на четверг, 14 декабря 2023 года.

Как увидеть метеорный дождь Геминиды

К счастью, для наблюдающих за звездами, для наблюдения за Геминидами не нужны дорогие космические технологии или оборудование. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на ночное небо, чтобы заметить падающую звезду! Лучше всего наблюдать за потоком на открытой местности, чуть дальше света города.

Что такое метеорный поток Урсиды и как он образовался

По данным Королевского музея Гринвича, Урсиды, как правило, небольшие, производят примерно пять метеоров в час. Они связаны с кометой 8P/Tuttle, периодической кометой, вращающейся вокруг Солнца по эллиптической орбите за 13,5 лет. Радиант потока Урсид расположен в созвездии Малой Медведицы.

Урсиды вызваны обломками льда и пыли, оставленными кометой 8P/Tuttle. Когда Земля проходит сквозь обломки кометы, "крошки кометы" нагреваются, попадая в атмосферу Земли, и создают невероятные "падающие звезды". Скорость метеоров Урсида составляет около 32 км/с.

Метеорный поток Урсиды. Фото: Getty Images

Когда наблюдать метеоритный поток Урсиды

Урсиды станут активными 13 декабря, а своего пика достигнут 21-22 декабря — в самую длинную ночь года, во время зимнего солнцестояния. Согласно прогнозам ученых, в этот период наблюдатель на Земле может увидеть до 10 "падающих звезд" в час. Метеоры останутся активными до 24 декабря 2023 года.

Наблюдение Урсидов возможно только в Северном полушарии. К сожалению, в этом году видимость будет плохой для метеорного потока Урсид, поскольку 23 декабря Луна будет в фазе роста и будет освещена на 89%.

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